Sıcak çay içmenin zararları nelerdir? Uzmanlar uyardı: Ölümcül hastalıkla karşı karşıya kalabilirsiniz!
Yapılan çalışmalara göre her gün sigara içen ve alkol tüketenlerin içtiği çayı sıcak içmemesi gerektiğini söylüyor. Sıcak çayın, yemek borusu kanserini tetiklediğinin altı çizildi. Ölümcül bir hastalık olan yemek borusu kanseri, her yıl yaklaşık 400 bin kişinin ölümüne neden oluyor. Hem tütünden hem de aşırı alkol kullanımdan uzak durulmalıdır. Buna ek olarak eğer sıcak çay tüketiliyorsa ısısına dikkat edilmelidir. Araştırmalara göre Türkiye sabahları gelenek haline gelen çay içme alışkanlığı ve yılda 3,5 kilogramlık çay tüketimiyle birinci sırada yer alıyor. Peki bu kadar çok tükettiğimiz çayın dozunu kaçırdığımızda sağlığımızı nasıl etkileyeceğini biliyor musunuz?
Türk mutfağının olmazsa olmazlarından olan çay günün her saati sıklıkla tüketilen içecekler arasında yer alıyor. Çay tiryakilerini üzecek bir araştırma haberi ise dikkat çekti. Yapılan araştırmalara göre sıcak çayı tüketen tiryakiler bunun yanında sigara ve alkol kullanırsa tehlike altındadır. Tehlikeli ikiliyi birlikte tüketenler ölümcül sonuçları da beraberinde getiriyor. Araştırma, her gün sigara içen ve alkol tüketenlerin içtiği çayı sıcak içmemesi gerektiğini söylüyor. İşte sıcak çayın sigara ve alkol kullanıcıları üzerindeki etkisi
KANSIZLIK YAPIYOR
Aşırı çay tüketiminin neden olabileceği sağlık sorunlarına değinen Özüpek, "Çay tüketiminin tamamen masum olduğunu söyleyemeyiz. Bizim için elzem olan çay tüketim miktarıdır. Aşırı çay tüketimi, içeriğinde bulundurduğu 'tanenler' sebebi ile vücutta demirin emilimini engelleyeceğinden anemi (kansızlık) ismini verdiğimiz sağlık problemine sebep olmaktadır.
KANSERE BİLE YOL AÇABİLİR!
Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bekir Bükün, yüksek ısıya maruz kalan çayın insan sağlığı üzerinde ciddi zararlara neden olduğunu belirtti ve çayın içerisinde tein ve tanenler içeren bir bitki olduğuna dikkat çekerek, bu tein ve tanenlerin bitkilerin kendilerini korumak amacıyla salgılamış oldukları bileşikler olduğunu ifade etti.
Çayın uygun bir yöntemle pişirilmemesinin bu bileşikleri aktifleştirdiğine işaret eden Bükün, bu durumunda kansere varabilecek zararlar oluşturacak olumsuz durumlara yol açtığını vurguladı. Bükün, bunun önüne geçebilmek için çayı demlerken bu bileşiklerin aktif hale gelmesini engelleyecek ısı derecesinde tutulması gerektiğini kaydetti.