Sıcak çay içmenin zararları nelerdir? Uzmanlar uyardı: Ölümcül hastalıkla karşı karşıya kalabilirsiniz!

Yapılan çalışmalara göre her gün sigara içen ve alkol tüketenlerin içtiği çayı sıcak içmemesi gerektiğini söylüyor. Sıcak çayın, yemek borusu kanserini tetiklediğinin altı çizildi. Ölümcül bir hastalık olan yemek borusu kanseri, her yıl yaklaşık 400 bin kişinin ölümüne neden oluyor. Hem tütünden hem de aşırı alkol kullanımdan uzak durulmalıdır. Buna ek olarak eğer sıcak çay tüketiliyorsa ısısına dikkat edilmelidir. Araştırmalara göre Türkiye sabahları gelenek haline gelen çay içme alışkanlığı ve yılda 3,5 kilogramlık çay tüketimiyle birinci sırada yer alıyor. Peki bu kadar çok tükettiğimiz çayın dozunu kaçırdığımızda sağlığımızı nasıl etkileyeceğini biliyor musunuz?

27.10.2019 15:17 - Son Güncelleme: 27.10.2019 15:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





