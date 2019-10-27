Çare kendi kanınızda! Göz kuruluğuna dikkat!
Göz kuruluğu günümüzde hemen hemen herkesin yaşadığı en büyük sağlık sorunlarından bir tanesi. Türkiye'de her iki insandan birinde görülen göz kuruluğu; gözyaşı miktarının ve kalitesinin iyi olmaması sebebiyle oluşuyor. Gözlerde batma hissiyle kendini gösteren bu problem, kornea yüzeyinin düzgün olmaması ve gözkapağı fonksiyonlarının iyi çalışmaması sonucu gelişiyor. Peki göz kuruluğuna ne iyi gelir? Göz kuruluğu belirtileri nelerdir?
GÖZ KURULUĞU BELİRTİLERİ NELERDİR?
Göz kuruluğu belirtileri nelerdir? Göz kuruluğu en çok batma, kızarıklık ve yanma hissiyle karşımıza çıkar. Hastaların en çok teşbih ettiği "gözüme kum kaçtı" hissi aslında göz kuruluğunu açıklayan temel belirtilerdendir. Gözyaşı, gözümüzün önündeki saydam tabakayı çok güzel bir şekilde ıslatmak zorundadır, kapaklar açılıp kapandığı zaman da gözyaşı yayılmakta ve bunun da çok yumuşak bir şekilde olması gerekmektedir. Gözyaşı azaldığı veya kalitesi bozulduğu zaman gözleriniz açılıp kapandığı zaman ciddi bir batma hissi yaşayabilirsiniz. Hasta her gözünü açıp kapadığında kumlanma hissini yaşayabilmektedir.
GÖZ KURULUĞU KÖRLÜĞE NEDEN OLABİLİR!
Türkiye'de her iki insandan birinde görülen göz kuruluğu; gözyaşı miktarının ve kalitesinin iyi olmaması sebebiyle oluşuyor.
Gözlerde batma hissiyle kendini gösteren bu problem, kornea yüzeyinin düzgün olmaması ve gözkapağı fonksiyonlarının iyi çalışmaması sonucu gelişiyor. Bu sorun, günlük hayat kalitesini de olumsuz yönde etkiliyor. Uzmanlar, kuru göz sendromu hakkında uyarılarda bulunuyor.
KURU GÖZ SENDROMU NEDİR?
Toplumda göz kuruluğu olarak adlandırılan, tıptaki adıyla "kuru göz hastalığı", gözyaşının kırpma ile dağılma gerçekleştirememesi ve gözyaşı kalitesinin yetersiz kalması sonucu gelişiyor. Gözyaşının gözü koruma fonksiyonunun da ortadan kalkmasıyla gözler enfeksiyona daha yatkın hale geliyor. Bu nedenle gözyaşını korumak ve gözü ıslak tutmak gözler için büyük önem taşıyor.
FARK ETMEK ZORDUR
40 yaş üzeri kadınlarda ve hava kirliliğine sahip şehirlerde daha sık görülme oranlarına sahip olan kuru göz hastalığı herkeste aynı şekilde belirti vermediği için fark edilmesi zaman alıyor. Sabahları gözlerde oluşan akıntı, yanma, göze bir şey batıyormuş hissi ve acıma en sık karşılaşılan semptomlar arasında yer alıyor. Tedavi edilmediğinde ise göz sağlığını tehlikeye atabiliyor.
KURU GÖZ SENDROMUNA NEDEN OLAN FAKTÖRLER
Göz kuruluğu sebepleri arasında anti-depresan ilaçların kullanımı, kimyasal yanıklar, uyku ilaçları veya alkol tüketimi gibi çeşitli maddeler sayılabiliyor. Şeker hastalığı, guatr ya da hipertansiyon gibi sistemik hastalıklar da bu problemin belirteni olabiliyor. Klimalara, sert esen rüzgara ve sigara dumanına maruz kalmak da göz kuruluğuna yol açabiliyor. Bunların dışında göz kırpma refleksinin azalmasına neden olabilecek aşırı bilgisayar kullanımı gerektiren işler de gözlerin kurumasına sebep olarak gözlere zarar verebiliyor. Ayrıca göz kapaklarında ve kirpiklerde gerçekleşen hastalıklar ve gözyaşının azalması kuru göz hastalığını tetikleyebiliyor.