Çare kendi kanınızda! Göz kuruluğuna dikkat!

GÖZ KURULUĞU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Göz kuruluğu belirtileri nelerdir? Göz kuruluğu en çok batma, kızarıklık ve yanma hissiyle karşımıza çıkar. Hastaların en çok teşbih ettiği "gözüme kum kaçtı" hissi aslında göz kuruluğunu açıklayan temel belirtilerdendir. Gözyaşı, gözümüzün önündeki saydam tabakayı çok güzel bir şekilde ıslatmak zorundadır, kapaklar açılıp kapandığı zaman da gözyaşı yayılmakta ve bunun da çok yumuşak bir şekilde olması gerekmektedir. Gözyaşı azaldığı veya kalitesi bozulduğu zaman gözleriniz açılıp kapandığı zaman ciddi bir batma hissi yaşayabilirsiniz. Hasta her gözünü açıp kapadığında kumlanma hissini yaşayabilmektedir.