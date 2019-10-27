Adana'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Adana'da sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, 5 metre yükseklikten alt geçide düştü. Kazada araçta bulunan 16 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirirken, 3 kişi ise ağır yaralandı.
27.10.2019 15:11
- Son Güncelleme: 27.10.2019 15:12
Kaza, Adana-Ceyhan otoyolunda meydana geldi. Ceyhan yönüne giden Bülent Yüksekyalçın (42) yönetimindeki 01 TK 160 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp 5 metre yükseklikten alt geçide düştü. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve CANKUR ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan Bülent Yüksekyalçın ile eşi Filiz Yüksekyalçın (40) ve kızları Derya ve Defne (4) araçtan güçlükle çıkarıldı.
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