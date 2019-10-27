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Adana'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Adana'da sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, 5 metre yükseklikten alt geçide düştü. Kazada araçta bulunan 16 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirirken, 3 kişi ise ağır yaralandı.

27.10.2019 15:11 - Son Güncelleme: 27.10.2019 15:12
Adana'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Adana'da otoyolda sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, 5 metre yükseklikten alt geçide düştü. Kazada, otomobildeki 16 yaşındaki Derya Yüksekyalçın öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Adana'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kaza, Adana-Ceyhan otoyolunda meydana geldi. Ceyhan yönüne giden Bülent Yüksekyalçın (42) yönetimindeki 01 TK 160 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp 5 metre yükseklikten alt geçide düştü. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve CANKUR ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan Bülent Yüksekyalçın ile eşi Filiz Yüksekyalçın (40) ve kızları Derya ve Defne (4) araçtan güçlükle çıkarıldı.

Adana'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Yapılan kontrollerde Derya Yüksekyalçın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Bülent, Filiz ve Defne Yüksekyalçın ise ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Adana'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Defne Yüksekyalçın'ın cansız bedeninin yanında, üzerinde 'Seni seviyorum' yazılı kalp şeklindeki yastık dikkat çekti. Yüksekyalçın'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Adana'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
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