14 at toplamda 4 milyon 640 bin liraya satıldı
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından düzenlenen açık artırmada, safkan Arap yarış atı "Cengaver" 680 bin lira bedelle en yüksek fiyattan alıcı bulurken, 14 at toplamda 4 milyon 640 bin liraya yeni sahipleriyle buluştu.
28.09.2021 16:51
- Son Güncelleme: 28.09.2021 16:51
Veliefendi Hipodromu'nda Malatya Sultansuyu Tarım İşletmesi yetiştirmesi 15 safkan Arap elit tay kıyasıya rekabetin olduğu açık artırmada görücüye çıktı.
Satışta "Cengaver" isimli atın bedeli birçok alıcının verdiği tekliflerle en yüksek rakama ulaşırken, Şemsettin Toydemir 680 bin lira bedelle Cengaver'in yeni sahibi oldu.
Satışlardan memnun olduklarını belirten Kıyak, "Yoğun bir talep vardı. Sultansuyu yetiştirmemiz 14 Arap safkan tayımız 4 milyon 640 bin lira bedelle satıldı. En yüksek Cengaver isimli atımız 680 bin liraya alıcı buldu. Ortalama 331 bin lira civarına satıldı. Satışlardan memnunuz, TİGEM'in kalitesine, başarısına, personelin verdiği emeğe değdi. Bundan sonra 12 Ekim'de ve 26 Ekim'de satışımız var." diye konuştu.