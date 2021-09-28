14 at toplamda 4 milyon 640 bin liraya satıldı

Satışlardan memnun olduklarını belirten Kıyak, "Yoğun bir talep vardı. Sultansuyu yetiştirmemiz 14 Arap safkan tayımız 4 milyon 640 bin lira bedelle satıldı. En yüksek Cengaver isimli atımız 680 bin liraya alıcı buldu. Ortalama 331 bin lira civarına satıldı. Satışlardan memnunuz, TİGEM'in kalitesine, başarısına, personelin verdiği emeğe değdi. Bundan sonra 12 Ekim'de ve 26 Ekim'de satışımız var." diye konuştu.