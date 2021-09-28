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14 at toplamda 4 milyon 640 bin liraya satıldı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından düzenlenen açık artırmada, safkan Arap yarış atı "Cengaver" 680 bin lira bedelle en yüksek fiyattan alıcı bulurken, 14 at toplamda 4 milyon 640 bin liraya yeni sahipleriyle buluştu.

AA
28.09.2021 16:51 - Son Güncelleme: 28.09.2021 16:51
14 at toplamda 4 milyon 640 bin liraya satıldı

Veliefendi Hipodromu'nda Malatya Sultansuyu Tarım İşletmesi yetiştirmesi 15 safkan Arap elit tay kıyasıya rekabetin olduğu açık artırmada görücüye çıktı.

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14 at toplamda 4 milyon 640 bin liraya satıldı

Büyük bir özen ve itinayla büyütülen, 100 bin ve 200 bin liradan başlayan taban fiyatlarla satışa sunulan safkan atlar büyük ilgi gördü.

14 at toplamda 4 milyon 640 bin liraya satıldı

Satışta "Cengaver" isimli atın bedeli birçok alıcının verdiği tekliflerle en yüksek rakama ulaşırken, Şemsettin Toydemir 680 bin lira bedelle Cengaver'in yeni sahibi oldu.

14 at toplamda 4 milyon 640 bin liraya satıldı

TİGEM Genel Müdür Yardımcısı Ali Osman Kıyak satışları AA muhabirine değerlendirdi.

14 at toplamda 4 milyon 640 bin liraya satıldı

Satışlardan memnun olduklarını belirten Kıyak, "Yoğun bir talep vardı. Sultansuyu yetiştirmemiz 14 Arap safkan tayımız 4 milyon 640 bin lira bedelle satıldı. En yüksek Cengaver isimli atımız 680 bin liraya alıcı buldu. Ortalama 331 bin lira civarına satıldı. Satışlardan memnunuz, TİGEM'in kalitesine, başarısına, personelin verdiği emeğe değdi. Bundan sonra 12 Ekim'de ve 26 Ekim'de satışımız var." diye konuştu.

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