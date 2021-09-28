İstanbul'da kan donduran olay! "Karımı öldürdüm polisi arayın"

Kendilerini çok tanımadığımdan ötürü, olaylarına sık şahit olmadım sadece bir ay önce bir tartışmalarını duydum. Eşini öldüren adam cama çıkmıştı. Sanırım alkollü bir şekilde küfür ediyordu. Bağıra bağıra 'Benim gibi bir adamı katil edeceksiniz', 'Elimi bir gün kana bulayacaksınız' diyordu.