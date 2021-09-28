İstanbul'da kan donduran olay! "Karımı öldürdüm polisi arayın"
İstanbul Esenyurt'ta kan donduran bir olay yaşandı. Kıskançlık krizine giren bir itfaiye eri, çocuğunun gözleri önünde eşini boğarak öldürdü. Vahşet sonrası evinden çıkan adam "Karımı öldürdüm polisi arayın" diye bağırdı.
28.09.2021 13:08
- Son Güncelleme: 28.09.2021 13:08
Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Orhangazi Mahallesi'nde bulunan bir sitede gerçekleşti. İddialara göre kıskançlık krizine giren itfaiye eri S.C., tartıştığı eşi M.C.'yi çocuğunun gözü önünde boğarak öldürdü.