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İstanbul'da kan donduran olay! "Karımı öldürdüm polisi arayın"

İstanbul Esenyurt'ta kan donduran bir olay yaşandı. Kıskançlık krizine giren bir itfaiye eri, çocuğunun gözleri önünde eşini boğarak öldürdü. Vahşet sonrası evinden çıkan adam "Karımı öldürdüm polisi arayın" diye bağırdı.

28.09.2021 13:08 - Son Güncelleme: 28.09.2021 13:08
İstanbul’da kan donduran olay! Karımı öldürdüm polisi arayın

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Orhangazi Mahallesi'nde bulunan bir sitede gerçekleşti. İddialara göre kıskançlık krizine giren itfaiye eri S.C., tartıştığı eşi M.C.'yi çocuğunun gözü önünde boğarak öldürdü.

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İstanbul’da kan donduran olay! Karımı öldürdüm polisi arayın

Cinayetin ardından evinden çıkan S.C. yaşadığı apartmanın önüne çıkarak etraftakilere "Eşimi öldürdüm polisi arayın" diye bağırdı.

İstanbul’da kan donduran olay! Karımı öldürdüm polisi arayın

Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk incelemede kadının hayatını kaybettiğini tespit ederken gözü dönmüş zanlı ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

İstanbul’da kan donduran olay! Karımı öldürdüm polisi arayın

"BENİM GİBİ BİR ADAMI KATİL EDECEKSİNİZ"
Olaya ilişkin konuşan bir komşu ise "Sokaktaki hayvanları beslemek için dışarı çıktım. Etrafta kimse yoktu. O sırada birinci kattaki daireden bir çığlık sesi geldi.

İstanbul’da kan donduran olay! Karımı öldürdüm polisi arayın

Döndüm baktım daireye doğru başka bir ses gelmedi. Ben ilk önce kadının çocuğunu düşürdüğünü sandım. Tabii farklı bir durum görmeyince ben evime çıktım. Benden sonra ise adam evinden dışarıya çıkarak 'Polis çağırın, karımı öldürdüm' diye etrafa bağırmış.

İstanbul’da kan donduran olay! Karımı öldürdüm polisi arayın

Kendilerini çok tanımadığımdan ötürü, olaylarına sık şahit olmadım sadece bir ay önce bir tartışmalarını duydum. Eşini öldüren adam cama çıkmıştı. Sanırım alkollü bir şekilde küfür ediyordu. Bağıra bağıra 'Benim gibi bir adamı katil edeceksiniz', 'Elimi bir gün kana bulayacaksınız' diyordu.

İstanbul’da kan donduran olay! Karımı öldürdüm polisi arayın

Bu olayı duyunca adamın o konuşmaları aklıma geldi. Bu olay olduktan sonra da polis ekipleri gelip adamı ve çocuğunu alıp karakola götürdü" dedi.

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