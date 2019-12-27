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Adana 4 gün felaketi yaşadı! Mezarlık sular altında kaldı

Adana'da 4 gün süren aşırı yağmur nedeniyle mezarlık sular altında kaldı. Mezarlığa gelen vatandaşlar yakınlarının kabristanlarına ulaşamadı. Cafer Mendeş isimli vatandaş, her yağmurda mezarın sular altında kaldığını, birçok mezarın sadece isimlerinin göründüğü, kimi mezarların ise çöktüğünü belirterek, "Yakınlarımızın mezarları hep bozulmuş. Mezarlığın bu halini görünce kendimizi çok kötü hissettik" dedi.

27.12.2019 10:09 - Son Güncelleme: 27.12.2019 10:11
Adana 4 gün felaketi yaşadı! Mezarlık sular altında kaldı

Adana'da 5 gündür devam eden kuvvetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde trafiği felç eden yağmur, Sarıçam ilçesindeki Kürkçüler Mezarlığını sular altında bıraktı.

Adana 4 gün felaketi yaşadı! Mezarlık sular altında kaldı

Bazı mezarlar aşırı yağmur nedeniyle çöktü. Bazı mezarların ise etrafına örülen duvarların yıkıldığı görüldü.

Adana 4 gün felaketi yaşadı! Mezarlık sular altında kaldı

Sular içinde kalan mezarların sadece isim taşı görünüyor.

Adana 4 gün felaketi yaşadı! Mezarlık sular altında kaldı

Mezarlığa gelen vatandaşlar yakınlarının kabristanlarına ulaşamadı.

Adana 4 gün felaketi yaşadı! Mezarlık sular altında kaldı

Cafer Mendeş isimli vatandaş, her yağmurda mezarın sular altında kaldığını, birçok mezarın sadece isimlerinin göründüğü, kimi mezarların ise çöktüğünü belirterek, "Yakınlarımızın mezarları hep bozulmuş. Mezarlığın bu halini görünce kendimizi çok kötü hissettik" dedi.

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