Seyrek ve küskün kaşları gürül gürül çıkaracak sır ortaya çıktı! Doğal ve sağlıklı görünüm için...

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Güzellik standartları zaman içinde değişkenlik gösterir, ve son dönemlerde kaşlar konusundaki trendler de büyük bir değişime uğradı. İnce kaşlar artık geride kaldı, yerini kalın ve dolgun kaşlar aldı. Bu değişim, kaşların yüz güzellikleri üzerindeki etkisini vurguluyor ve birçok kişi, daha dolgun kaşlara sahip olmanın güzelliği nasıl artırabileceğini düşünüyor. Peki doğal ve sağlıklı kaşlar için ne yapmalı? Evde kaş bakımı nasıl yapılır? İşte konuya ilişkin güzellik tüyoları...