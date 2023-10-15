Metin Akpınar’ın kızlarının büyüdüğü ev ortaya çıktı! Mahalleli detayları anlattı! Duygu Nebioğlu'ndan şoke eden sözler: Her şeyi anlattığımda sanat tarihinin kaybı çok büyük olur

62 yıldır Göksel Özdoğdu ile evli olan ve hiç çocuğu olmayan Metin Akpınar'ın evlilik dışı ikiz kızları olduğu haberi Duygu Nebioğlu isimli genç kadının sosyal medya paylaşımı ile ortaya çıkmıştı. 81 yaşındaki Metin Akpınar'ın gerçeği 10 yıl önce öğrenmesine rağmen saklaması ve kızlarına sahip çıkmaması kamuyoyunda tepkilere neden olmuştu. Magazin gündemine bomba gibi düşen olayda yeni bir gelişme yaşandı. Komşuları, ikiz kardeşleri evlat edinen Nebioğlu çifti anlattı. Öte yandan "Varlıklarından haberdar olmadığım çocuklarımın çektiği acılardan dolayı çok üzgünüm" diyerek kızlarını kabul eden Akpınar'ın açıklamasının ardından Duygu Nebioğlu'ndan yanıt gecikmedi. İşte detaylar...