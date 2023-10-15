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HAVA DURUMU | Meteoroloji birçok ili uyardı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Ekim 2023 Pazar gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı.12 il için 'Sarı' kodlu uyarı yapan Meteoroloji, sıcaklıkların düşeceğine dikkat çekti. Öte yandan kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı. İşte il il hava durumu...

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Giriş Tarihi 15 Ekim 2023, 07:51 Güncelleme 15 Ekim 2023, 07:51
HAVA DURUMU | Meteoroloji birçok ili uyardı: Kuvvetli yağış geliyor 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Eskişehir, Konya'nın batısı, Tokat ve Karaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU | Meteoroloji birçok ili uyardı: Kuvvetli yağış geliyor 2

Yağışların Doğu Akdeniz, Malatya, Bingöl, Muş ve Bitlis çevreleri ile Kayseri'nin güney ve doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA DURUMU | Meteoroloji birçok ili uyardı: Kuvvetli yağış geliyor 3

HAVA SICAKLIĞI: Yağış alan yerlerde azalacağı ve mevsim normalleri altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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