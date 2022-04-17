RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Yaşam Seyir halinde motor bölümünden alev aldı! Büyük Çamlıca Camisi'nin kapalı otoparkında araç yangını

Seyir halinde motor bölümünden alev aldı! Büyük Çamlıca Camisi'nin kapalı otoparkında araç yangını

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Büyük Çamlıca Camisi'nin kapalı otoparkında seyir halindeki otomobil motor bölümünden alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahelesi sonrası yangın, diğer araçlara sıçramadan söndürüldü. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve kare kare olay yerinden görüntüler...

17.04.2022 17:52 - Son Güncelleme: 17.04.2022 17:58
Seyir halinde motor bölümünden alev aldı! Büyük Çamlıca Camisi’nin kapalı otoparkında araç yangını

Büyük Çamlıca Camisi'nin kapalı otoparkında seyir halindeyken alev alan otomobildeki yangın söndürüldü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Seyir halinde motor bölümünden alev aldı! Büyük Çamlıca Camisi’nin kapalı otoparkında araç yangını

Alınan bilgiye göre, 34 VT 0286 plakalı otomobil hareket halindeyken motor bölümünden yanmaya başladı.

Seyir halinde motor bölümünden alev aldı! Büyük Çamlıca Camisi’nin kapalı otoparkında araç yangını

Alevleri fark eden sürücü, aracı durdurup terk ettikten sonra itfaiyeyi aradı.

Seyir halinde motor bölümünden alev aldı! Büyük Çamlıca Camisi’nin kapalı otoparkında araç yangını

Bu sırada cami personelinin de müdahale ettiği yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla diğer araçlara sıçramadan söndürüldü.

Seyir halinde motor bölümünden alev aldı! Büyük Çamlıca Camisi’nin kapalı otoparkında araç yangını

İşte olay yerinden görüntüler;

SON DAKİKA