Seyir halinde motor bölümünden alev aldı! Büyük Çamlıca Camisi'nin kapalı otoparkında araç yangını
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Büyük Çamlıca Camisi'nin kapalı otoparkında seyir halindeki otomobil motor bölümünden alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahelesi sonrası yangın, diğer araçlara sıçramadan söndürüldü. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve kare kare olay yerinden görüntüler...
17.04.2022 17:52 - Son Güncelleme: 17.04.2022 17:58
Büyük Çamlıca Camisi'nin kapalı otoparkında seyir halindeyken alev alan otomobildeki yangın söndürüldü.
Bu sırada cami personelinin de müdahale ettiği yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla diğer araçlara sıçramadan söndürüldü.