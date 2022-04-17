İstanbul'dan kaçan Tekirdağ'a gidiyor! Değeri katlandı! Konut fiyatları tavan yaptı
Özellikle pandemi dönemiyle birlikte İstanbul'da yaşayan yüz binlerce kişinin yöneldiği Tekirdağ'da konut satışları adeta patladı. Konutların değerleri tavan yaparken, fiyatı 3 milyon TL'ye kadar olan konutların satışları gerçekleşiyor. İstanbul'dan göç eden vatandaşlar şehrin nüfusunu da artırırken, evler ise kapış kapış satılıyor.
Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 artarak 134 bin 170 oldu. 3 bin 336 konut satışı ile Türkiye'deki toplam konut satışlarının yüzde 2,5'i Tekirdağ'da gerçekleşerek Tekirdağ, en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 8. sırada yer aldı. Konut satışlarında İstanbul 23 bin 974 konut satışı ve yüzde 17,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 12 bin 609 konut satışı ve yüzde 9,4 pay ile Ankara, 8 bin 51 konut satışı ve yüzde 6,0 pay ile İzmir izledi. Tekirdağ'da 3 bin 336 konut satışının, 850'si ilk satış, 2 bin 486'sı ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.
ŞEHRİN NÜFUSU HIZLA BÜYÜYOR
Nüfus oranına göre hızla büyüyen ve gelişen Tekirdağ, İstanbul başta olmak üzere özellikle sıcak ayların başlangıcından itibaren nüfus çekmeye devam ediyor. Son çeyrek yılda nüfusu yaklaşık yarım milyon büyüyen Tekirdağ'da konut satışları da her geçen ay artmaya devam ediyor. Tekirdağ'ın emlak piyasasının sürekli canlı olduğunu dile getiren emlakçılar, özellikle pandemi ile birlikte ve pandemi sonrasında İstanbul'dan Tekirdağ yönüne büyük bir eğilim olduğunu ifade ediyor.
Sıcak ayların başlamasıyla birlikte insanların yöneldiği Tekirdağ'da konut fiyatlarında da yukarıya doğru dalgalanmalar devam ediyor. Şehirde emlak işleriyle uğraşan bazı vatandaşlar, fiyatların kat be kat artmasına rağmen, 500 bin liralık ev bakan bazı vatandaşların 1 milyona kadar, 1 veya 2 milyona kadar ev bakanların 3 milyonluk evleri alabildiğini söyledi.
"MANTAR GİBİ HER TARAFTAN EVLER BÜYÜYOR"
Emlak satışlarıyla ilgili açıklamada bulunan Emlakçı Mehmet Gül, "Tekirdağ'da konut satışları hiçbir zaman bitmez. Çünkü Tekirdağ'da öyle bir yapılaşma var ki mantar gibi her taraftan evler büyüyor. Bu büyüyen evler ne oluyor. Hepsi satılıyor. Tekirdağ'da kim 'Biz dertliyiz, ev yok, satış yok, iş yok.