Çanakkale Boğazı’nda zehirli denizanası tehlikesi! Uzmanlar uyardı: Tatlı su kullanmayın amonyak ya da sirke ile yıkayın

Bu denizanalarının 20 yıl öncesinde Marmara Denizi'nde görülmediğine dikkat çeken Prof. Dr. Türkoğlu, "1,5 metre tentakül uzunluğuna sahip zehirli bir tür. Bu tür aslında Akdeniz'de var, güneyde yaygın. Fakat Marmara ve Karadeniz'de görünmeyen bir türdü.