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Çanakkale Boğazı'nda zehirli denizanası tehlikesi! Uzmanlar uyardı: Tatlı su kullanmayın amonyak ya da sirke ile yıkayın

Hava sıcaklıkları artarken deniz sezonunun açılmasına da günler kaldı. Çanakkale Boğazı ile sahillerde iklim değişikliği nedeniyle popülasyonu artan zehirli pusula denizanaları hakkında uyaran Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden Prof. Dr. Muhammet Türkoğlu, "Temas edildiğinde hemen denizden çıkılmalı. Temas edilen cilt kısmı amonyak ya da sirke ile yıkanmalı. Kesinlikle tatlı su ile muamele edilmemeli" dedi.

DHA
18.04.2022 09:42 - Son Güncelleme: 18.04.2022 09:42
Çanakkale Boğazı’nda zehirli denizanası tehlikesi! Uzmanlar uyardı: Tatlı su kullanmayın amonyak ya da sirke ile yıkayın

Çanakkale Boğazı ile sahillerde görülen, 'zehirli' olarak bilinen pusula denizanaları (chrysaora hysoscella) tedirginlik yarattı. Doğal yaşam alanları Akdeniz ve Ege olan zehirli pusula denizanaları, yüzey suyu sıcaklığının 2 santigrat derece artması ve denizdeki kirlilik nedeniyle Marmara'da da görülmeye başlandı.

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Çanakkale Boğazı’nda zehirli denizanası tehlikesi! Uzmanlar uyardı: Tatlı su kullanmayın amonyak ya da sirke ile yıkayın

Kırmızı, kahverengi ve sarı renklerde olabilen, 1,5 metreyi bulan tentaküllere sahip denizanaları, cep telefonu kamerası ile de görüntülendi.

Çanakkale Boğazı’nda zehirli denizanası tehlikesi! Uzmanlar uyardı: Tatlı su kullanmayın amonyak ya da sirke ile yıkayın

"MARMARA DENİZİ'NDE ÜREME ŞANSLARI ARTTI"
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammet Türkoğlu, zehirli pusula denizanalarına kesinlikle temas edilmemesi gerektiğini söyledi.

Çanakkale Boğazı’nda zehirli denizanası tehlikesi! Uzmanlar uyardı: Tatlı su kullanmayın amonyak ya da sirke ile yıkayın

Bu denizanalarının 20 yıl öncesinde Marmara Denizi'nde görülmediğine dikkat çeken Prof. Dr. Türkoğlu, "1,5 metre tentakül uzunluğuna sahip zehirli bir tür. Bu tür aslında Akdeniz'de var, güneyde yaygın. Fakat Marmara ve Karadeniz'de görünmeyen bir türdü.

Çanakkale Boğazı’nda zehirli denizanası tehlikesi! Uzmanlar uyardı: Tatlı su kullanmayın amonyak ya da sirke ile yıkayın

Son zamanlarda iklim değişimi nedeniyle özellikle Marmara'da yüzey suyu sıcaklığı 2 santigrat derece fazlalaştı. Bu tür, burada üreme şansı buldu. Marmara Denizi'nin aşırı kirlenmesi de bu denizanaları için besin içeriğini arttırdı" dedi.

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