Çanakkale Boğazı'nda zehirli denizanası tehlikesi! Uzmanlar uyardı: Tatlı su kullanmayın amonyak ya da sirke ile yıkayın
Hava sıcaklıkları artarken deniz sezonunun açılmasına da günler kaldı. Çanakkale Boğazı ile sahillerde iklim değişikliği nedeniyle popülasyonu artan zehirli pusula denizanaları hakkında uyaran Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden Prof. Dr. Muhammet Türkoğlu, "Temas edildiğinde hemen denizden çıkılmalı. Temas edilen cilt kısmı amonyak ya da sirke ile yıkanmalı. Kesinlikle tatlı su ile muamele edilmemeli" dedi.
18.04.2022 09:42 - Son Güncelleme: 18.04.2022 09:42
Çanakkale Boğazı ile sahillerde görülen, 'zehirli' olarak bilinen pusula denizanaları (chrysaora hysoscella) tedirginlik yarattı. Doğal yaşam alanları Akdeniz ve Ege olan zehirli pusula denizanaları, yüzey suyu sıcaklığının 2 santigrat derece artması ve denizdeki kirlilik nedeniyle Marmara'da da görülmeye başlandı.
"MARMARA DENİZİ'NDE ÜREME ŞANSLARI ARTTI"
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammet Türkoğlu, zehirli pusula denizanalarına kesinlikle temas edilmemesi gerektiğini söyledi.