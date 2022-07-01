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Lastik botta doğum yapan Kamerunlu kadın o anları anlattı: Bizi Türk sınırına ittiler! Doğumda kardeşim yardım etti çok zordu

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca lastik botla geri itilen ve deniz ortasında doğum yapan Kamerun uyruklu Agol Tchabda (32) hastane odasında yaşadıklarını anlattı. Tchabda, "Bizi Türk sınırlarına doğru ittiler. Yeni doğmuş bebeğim vardı, yere çöktüm. 'Bize yardım edin' diyerek bağırdım. Botun içindeyken kendimi kötü hissediyordum. Doğum sırasında kardeşim bana yardım etti. Çok zordu" dedi.

01.07.2022 16:45 - Son Güncelleme: 01.07.2022 16:45
Lastik botta doğum yapan Kamerunlu kadın o anları anlattı: Bizi Türk sınırına ittiler! Doğumda kardeşim yardım etti çok zordu

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 05.00 sıralarında Didim açıklarında bir grup kaçak göçmen ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bottaki 28 kaçak göçmeni kurtardı. Hamile olan Kamerun uyruklu Agol Tchabda'nın denizin ortasında doğum yaptığı anlaşıldı.

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Lastik botta doğum yapan Kamerunlu kadın o anları anlattı: Bizi Türk sınırına ittiler! Doğumda kardeşim yardım etti çok zordu

Yeni doğan erkek bebek ve annesi kaçak göçmenlerle beraber, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Agol Tchabda ile 'Joel' adı verilen 3,5 kilo ağırlığındaki bebeği, Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Lastik botta doğum yapan Kamerunlu kadın o anları anlattı: Bizi Türk sınırına ittiler! Doğumda kardeşim yardım etti çok zordu

Burada sağlık kontrolünden geçirilen ve sağlık durumu iyi olduğu belirtilen Joel ile annesi daha sonra Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Lastik botta doğum yapan Kamerunlu kadın o anları anlattı: Bizi Türk sınırına ittiler! Doğumda kardeşim yardım etti çok zordu

'DOĞUM YAPARKEN KARDEŞİM YARDIM ETTİ'
Hastane odasında gazetecilere yaşadıklarını anlatan Agol Tchabda, İzmir Basmane'den Yunanistan'a geçmek için yola çıktıklarını ve hamile olarak lastik bota bindiğini söyledi.

Lastik botta doğum yapan Kamerunlu kadın o anları anlattı: Bizi Türk sınırına ittiler! Doğumda kardeşim yardım etti çok zordu

Bu sırada gözyaşı döken Tchabda, "Yunanistan sınırına ulaştığımızda içinde olduğumuz botu vurdular. Polisi çağırdılar. Polis bize 'Susun ve geri dönün' diyerek bağırdı. Bizi Türk sınırlarına doğru ittiler. Yeni doğmuş bebeğim vardı, yere çöktüm. 'Bize yardım edin' diyerek bağırdım.

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