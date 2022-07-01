Lastik botta doğum yapan Kamerunlu kadın o anları anlattı: Bizi Türk sınırına ittiler! Doğumda kardeşim yardım etti çok zordu
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca lastik botla geri itilen ve deniz ortasında doğum yapan Kamerun uyruklu Agol Tchabda (32) hastane odasında yaşadıklarını anlattı. Tchabda, "Bizi Türk sınırlarına doğru ittiler. Yeni doğmuş bebeğim vardı, yere çöktüm. 'Bize yardım edin' diyerek bağırdım. Botun içindeyken kendimi kötü hissediyordum. Doğum sırasında kardeşim bana yardım etti. Çok zordu" dedi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 05.00 sıralarında Didim açıklarında bir grup kaçak göçmen ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bottaki 28 kaçak göçmeni kurtardı. Hamile olan Kamerun uyruklu Agol Tchabda'nın denizin ortasında doğum yaptığı anlaşıldı.
Yeni doğan erkek bebek ve annesi kaçak göçmenlerle beraber, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Agol Tchabda ile 'Joel' adı verilen 3,5 kilo ağırlığındaki bebeği, Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada sağlık kontrolünden geçirilen ve sağlık durumu iyi olduğu belirtilen Joel ile annesi daha sonra Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.