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Sevimli dostlarımız muhabbet kuşlarının ana vatanı bakın neresi çıktı! Çoğu kişi bunu bilmiyor

Günümüzde pek çok kişinin evinde severek beslediği ve insanların en yakın dostlarından birisi olan muhabbet kuşları ülkemizde ve dünyada en çok yetiştirmek üzere alınan kuş türlerinden birisi. Özellikle konuşkan, sosyal yönlerinin kuvvetli olması ve insanlara olan yakınlığı nedeniyle muhabbet kuşları insanların en sevilen dostları arasında yer alıyor. Peki, papağan türleri içerisinde yer alan, evcil bir kuş türü olan muhabbet kuşlarının ana vatanlarının neresi olduğunu hiç duydunuz mu? İşte muhabbet kuşlarının asıl yaşadığı yer...

19.02.2021 13:22 - Son Güncelleme: 19.02.2021 13:24
Sevimli dostlarımız muhabbet kuşlarının ana vatanı bakın neresi çıktı! Çoğu kişi bunu bilmiyor

Papağanın en küçük türleri arasında yer alan muhabbet kuşları ülkemizde ve dünyada pek çok insanın severek beslediği evcil hayvanlar arasında yer alıyor. Papağan türlerinin en sevimlilerinden birisi olan muhabbet kuşları cana yakınlığı ve özellikle konuşma özelliğiyle dikkatleri yıllardır üzerine çekiyor. Evlerde bakımı son derece kolay olan bu sevimli dostlarımızın ana vatanının neresi olduğunu biliyor musunuz? İşte muhabbet kuşlarının ana vatanı

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Sevimli dostlarımız muhabbet kuşlarının ana vatanı bakın neresi çıktı! Çoğu kişi bunu bilmiyor

ANA VATANLARI AVUSTRALYA

Avustralya kıtasına özgü Melopsittacus cinsinin içinde yer alan tek türdür.

Sevimli dostlarımız muhabbet kuşlarının ana vatanı bakın neresi çıktı! Çoğu kişi bunu bilmiyor

İŞTE MUHABBET KUŞLARI HAKKINDA BİLİNMEYENLER

Küçük, uzun kuyruklu bu kuşlar yabani ortamda genel olarak yeşil veya sarı tüy rengine ve kanatlarında siyah taralı çizgilere sahiptir. Bu alımlı dış görünüşlerinden ötürü, muhabbet kuşları, dünya genelinde yoğun olarak evcil olarak beslenmektedir. Evlerde beslenen muhabbet kuşları mavi, beyaz, tamamen sarı veya tamamen beyaz renge sahip olabildikleri gibi, çok farklı kombinasyonlarda olabilirler.

Sevimli dostlarımız muhabbet kuşlarının ana vatanı bakın neresi çıktı! Çoğu kişi bunu bilmiyor

Doğal ortamlarında ağırlıklı olarak tohumla beslenen bu tür, Avustralya'nın kurak bölgelerindeki zorlu koşullarda beş milyon yıldan beri varlıklarını sürdürmektedir.

Sevimli dostlarımız muhabbet kuşlarının ana vatanı bakın neresi çıktı! Çoğu kişi bunu bilmiyor

Birçok kuş gibi, muhabbet kuşlarının da tetrakromatik renk görüşleri bulunur. Buna ek olarak bu kuşlar, morötesi spektrumunda ışıkları da algılayabilmekte ve böylece morötesi ışıkla parlayan tüyleri sayesinde kur yapmaktadır. Gırtlak noktaları morötesi ışıkları yansıtabildiği gibi, bir kuşu diğerinden ayırmada kullanılmaktadır.