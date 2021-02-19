50 lira deyip geçenler aşırı derece şaşkın! Bu paradan çoğu kişi haberdar değil! Elinizde varsa...
Ülkelerin merkez bankaları tarafından basılan banknotlarda bazı zamanlar çeşitli basım hataları oluşabiliyor. Ancak gün içerisinde elimize geçen paraların maddi değeri dışında üzerinde yer alan çoğu detaya hiçbirimiz bakmıyoruz. Bazı vatandaşlar paralardaki basım hatalarını, üzerinde yer alan çeşitli sembollerin farklılığını tespit ederek bu paraları koleksiyonlar için satışa sunuyor. Bu paralara ise kimi zaman 20 bin lira kimi zaman ise 300 bin liraya kadar fiyat biçebiliyor. İşte hatalı basım paralar için istenen tutar...
50 lira deyip geçenler aşırı derece şaşkın! Bu paradan çoğu kişi haberdar değil! Elinizde varsa... Kişisel ihtiyaçlarımızı satın alabilmemiz ve yaşamımızı sürdürebilmemiz için para son derece önemli. Devletlerin merkez bankalarında basılan bazı banknotlarda çeşitli basım hataları olabiliyor. Bu paraların ise koleksiyonerlerin ilgisini çekip çekmeyeceği merak konusu oluyor. Haber sitelerinde yayınlanan bu tarz haberleri gören vatandaşlar ise cüzdanlarındaki paralarda herhangi bir hata olup olmadığını merak ederek tek tek kontrol ediyor.
ELİNE GEÇEN HATALI BASIM 50 TL'Yİ SATIŞA ÇIKARDI
Merkeze bağlı Suluova ilçesinde esnaf Ahmet Uçar'ın elinde bulunan 50 TL'lik banknot, diğer paralardan farklılığıyla dikkati çekiyor. Paranın ön yüz sağ üst köşesinde '50' yazması gerekirken, basım hatasından dolayı sadece '5' yazıyor. Uçar, ilk başta sahte olduğunu düşündüğü parayı, bankaya götürdü. Burada yapılan kontrolde paranın hatalı basıldığı belirlendi.
Ahmet Uçar, bu tür hatalı basılan paralara koleksiyonerlerin büyük ilgi gösterdiğini belirterek "Basım hatası olan 50 TL'yi internet sitelerinden ve televizyonlardan daha önce görmüştüm. Ve bu paranın koleksiyonerler tarafından ilgi gördüğünü tahmin ettim. Birkaç arkadaşımla görüşmem neticesinde yüksek fiyatlara alıcı bulunabileceğini bana söylediler. Görüşmelerim sonrasında 20 bin lira gibi bir fiyata benden alabileceklerini öğrendim. Para koleksiyoncuları ve bu para ile ilgilenenlerin benimle iletişime geçmelerini istiyorum" dedi.
HATALI BASIM 5 TL'LİK BANKNOTU SATIP, BİLGİSAYAR ALMAK İSTİYOR
Düzce'de, ortaokul öğrencisi Yasenur Durmaz (13), eline geçen hatalı basım olduğunu düşündüğü 5 TL'lik banknotu sosyal medya hesabından bin TL'ye satışa çıkardı. Yasenur, para satın alınırsa uzaktan eğitimi için yeni bir dizüstü bilgisayar almak istediğini söyledi.
Yahyalar Mahallesi'nde oturan Yasenur Durmaz, uzaktan eğitime katılmak için masaüstü bilgisayar kullanıyor. Yasenur'un masaüstü bilgisayarı oldukça yavaş çalışırken, yine kendisine ait olan dizüstü bilgisayarın ise ekranı arızalandı. Yasenur, annesinin kendisine ekmek almak için verdiği 5 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu düşünerek sosyal medya hesabı üzerinden bin TL'ye satışa çıkardı. Yasenur, paranın satın alınması durumunda yeni bir dizüstü bilgisayar almak istediğini söyledi.