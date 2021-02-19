50 lira deyip geçenler aşırı derece şaşkın! Bu paradan çoğu kişi haberdar değil! Elinizde varsa...

Ülkelerin merkez bankaları tarafından basılan banknotlarda bazı zamanlar çeşitli basım hataları oluşabiliyor. Ancak gün içerisinde elimize geçen paraların maddi değeri dışında üzerinde yer alan çoğu detaya hiçbirimiz bakmıyoruz. Bazı vatandaşlar paralardaki basım hatalarını, üzerinde yer alan çeşitli sembollerin farklılığını tespit ederek bu paraları koleksiyonlar için satışa sunuyor. Bu paralara ise kimi zaman 20 bin lira kimi zaman ise 300 bin liraya kadar fiyat biçebiliyor. İşte hatalı basım paralar için istenen tutar...

19.02.2021 12:22 - Son Güncelleme: 19.02.2021 12:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





