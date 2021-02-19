Pizzacı kılığına giren polis kumarcıları suçüstü yakaladı

Son dakika haberi... Çanakkale polisi, inşaat firması görünümünde faaliyet gösteren ruhsatsız bir kahvehaneye pizzacı kılığında girerek baskın düzenledi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, belirtilen adreste kumar oynayan şahısların güvenlik kameraları ile yakalanmamak için tedbir aldıklarını tespit edince, sivil bir polis elinde pizza paketiyle sipariş getirmiş gibi zili çalarak kapıyı açtırdı ve içeriye girdi. Kapının açılmasını fırsat bilen ekipler de baskını gerçekleştirdi.

19.02.2021 15:00 - Son Güncelleme: 19.02.2021 15:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





