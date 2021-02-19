Pizzacı kılığına giren polis kumarcıları suçüstü yakaladı
Son dakika haberi... Çanakkale polisi, inşaat firması görünümünde faaliyet gösteren ruhsatsız bir kahvehaneye pizzacı kılığında girerek baskın düzenledi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, belirtilen adreste kumar oynayan şahısların güvenlik kameraları ile yakalanmamak için tedbir aldıklarını tespit edince, sivil bir polis elinde pizza paketiyle sipariş getirmiş gibi zili çalarak kapıyı açtırdı ve içeriye girdi. Kapının açılmasını fırsat bilen ekipler de baskını gerçekleştirdi.
19.02.2021 15:00
- Son Güncelleme: 19.02.2021 15:09
Çanakkale polisi, inşaat firması görünümünde faaliyet gösteren ruhsatsız bir kahvehaneye pizzacı kılığında girerek baskın düzenledi.
Kumar oynayan 18 kişinin yanı sıra, kumar oynamak için yer ve imkan sağlayan 2 kişi ile kıbrıs'tan kurpiyerlik yapmak üzere getirilen şahıslar hakkında idari işlem başlatıldı. pandemi tedbirlerini hiçe sayarak kumar oynadığı belirlenen 18 kişiye 40 bin 248 lira para cezası kesildi.
Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün İsmetpaşa Mahallesinde Demircioğlu Caddesi üzerinde inşaat firması görünümünde faaliyet gösteren ruhsatsız kahvehanede büyük çaplı kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, belirtilen adreste kumar oynayan şahısların güvenlik kameraları ile yakalanmamak için tedbir aldıklarını tespit edince, sivil bir polis elinde pizza paketiyle sipariş getirmiş gibi zili çalarak kapıyı açtırdı ve içeriye girdi.
Kapının açılmasını fırsat bilen ekipler de baskını gerçekleştirdi.