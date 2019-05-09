BİM 10 Mayıs 2019! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli olacak? Cuma indirimleri listesi

10 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Cuma günü itibarıyla raflarda yerini alacak olan kampanyalı ürünleri haberimizde derledik. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli olarak satılacak? İşte BİM müşterilerinin merakla araştırdığı 10 Mayıs 2019 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...