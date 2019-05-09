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BİM 10 Mayıs 2019! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli olacak? Cuma indirimleri listesi

10 Mayıs BİM aktüel ürünler listesi belli oldu. Cuma günü indirim listesi için bekleyiş sona erdi. BİM'in yayınladığı 10 Mayıs kataloğunda birçok ürün yer alırken, elektronik aletler dikkat çekiyor. Öte yandan Anneler Günü'ne özel ürünler de bu katalogda. Peki, bu hafta BİM aktüel ürünler listesinde neler var? İşte 10 Mayıs 2019 BİM aktüel ürünler kataloloğu...

09.05.2019 15:20 - Son Güncelleme: 09.05.2019 15:20
BİM 10 Mayıs 2019! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli olacak? Cuma indirimleri listesi

10 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Cuma günü itibarıyla raflarda yerini alacak olan kampanyalı ürünleri haberimizde derledik. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli olarak satılacak? İşte BİM müşterilerinin merakla araştırdığı 10 Mayıs 2019 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

BİM 10 Mayıs 2019! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli olacak? Cuma indirimleri listesi

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (10 MAYIS 2019)

• 6,00" Ekran Boyutu
• Quad-Core 1.4 GHz
• Android 8.1 Oreo
• Batarya 3300 mAh
• FM-Radyo
• Dahili Hafıza 16 GB
• Ram 2 Gb
• Arka Kamera 13 Mp
• Ön Kamera 5 Mp
• Ön/Arka Flaş

BİM 10 Mayıs 2019! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli olacak? Cuma indirimleri listesi

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (10 MAYIS 2019)

Key Smart Bulaşık Makinesi KEY 3003

• A+
• Ön Yıkama, Eko 50 oC, Yoğun 70 oC
• 3 PROGRAM
• Bardak Koruma Sistemi
• Paslanmaz çelik gövde
• Ayarlanabilir fincan rafları
• Su taşma emniyet sistemi
• Tuz uyarı ışığı
• A Kurutma performansı
• YxGxD: 85x59,8x60 cm
• Beyaz renk
Not: Sms bilgilendirmesiyle
7 iş günü içerisinde teslimat

BİM 10 Mayıs 2019! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli olacak? Cuma indirimleri listesi

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (10 MAYIS 2019)

Buharlı Ütü Powerlife

• 40gr/dk sürekli buhar
• 140 gr şok buhar
• Damlama önleyici sistem

BİM 10 Mayıs 2019! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli olacak? Cuma indirimleri listesi

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (10 MAYIS 2019)

Epilatör

• Yıkanabilir epilasyon başlığı
• Hassas cımbız diskler tüyleri çekme hissi olmadan alır
• Temizleme fırçası

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