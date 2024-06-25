Sevil Çetinkaya'ya parası yüzünden zarar mı verildi? İsmail Gezer'in oğlu ve eşi her şeyi itiraf etti: Bilet almaya kalktı

Uşak'taki annesini ziyaret edip kayıplara karşışan Çetinkaya'nın Didim'deki evini satıp Fransa'dan bir ev almaya niyetlendiği ortaya çıktı. Uşak'tan kaybolan Sevil'in 5 milyon TL değerindeki evi ailesinden habersiz sattığı da belirlendi. Sevil Çetinkaya'yı aramak için kardeşleri Yeliz ve Baykal Kaya Müge Anlı stüdyolarına geldi.

3

Sevil Çetinkaya'nın kardeşleri Yeliz ve Baykal Kaya, ablalarının İsmail Gezer adlı bir şahısla 2 yıldır birlikte olduklarını ve Didim'de 3 milyon 140 bin liraya satılan bir evin parasının ablalarında bulunduğunu açıkladılar. Kaya kardeşler, İsmail Gezer'in bulunmasıyla ablasının nerede olduğunun ortaya çıkacağını ifade ettiler.