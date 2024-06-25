Sevil Çetinkaya'ya parası yüzünden zarar mı verildi? İsmail Gezer'in oğlu ve eşi her şeyi itiraf etti: Bilet almaya kalktı

50 yaşındaki Sevil Çetinkaya 4 Mayıs Cumartesi günü ortadan kayboldu. 52 gündür kendisinden haber alınamayan Çetinkaya'nın 28 Nisan'da Fransa'dan Türkiye'ye geldiği öğrenildi. Uşak'ta kaybolan Çetinkaya'nın 5 milyon TL değerindeki evini de ailesinden habersiz sattığı ortaya çıktı. Çetinkaya'nın kardeşleri Yeliz ve Baykal Kaya, ablalarının İsmail Gezer adlı bir şahısla 2 yıldır birlikte olduğunu dile getirerek ondan şüphelendiklerini açıkladı. Stüdyoya gelen Gezer'in gergin tavırları dikkat çekerken, oğlundan gelen itiraf ise kan dondurdu.
3 çocuk annesi 50 yaşındaki Sevil Çetinkaya Uşak'ın Sivaslı ilçesinde 4 Mayıs Cumartesi günü ortadan kayboldu. 52 gündür haber alınamayan Çetinkya'nın 28 Nisan'da Fransa'dan Türkiye'ye geldiği öğrenildi.
Uşak'taki annesini ziyaret edip kayıplara karşışan Çetinkaya'nın Didim'deki evini satıp Fransa'dan bir ev almaya niyetlendiği ortaya çıktı. Uşak'tan kaybolan Sevil'in 5 milyon TL değerindeki evi ailesinden habersiz sattığı da belirlendi. Sevil Çetinkaya'yı aramak için kardeşleri Yeliz ve Baykal Kaya Müge Anlı stüdyolarına geldi.
Sevil Çetinkaya'nın kardeşleri Yeliz ve Baykal Kaya, ablalarının İsmail Gezer adlı bir şahısla 2 yıldır birlikte olduklarını ve Didim'de 3 milyon 140 bin liraya satılan bir evin parasının ablalarında bulunduğunu açıkladılar. Kaya kardeşler, İsmail Gezer'in bulunmasıyla ablasının nerede olduğunun ortaya çıkacağını ifade ettiler.