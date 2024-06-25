Her ilaca bir kuğu emojisi! WhatsApp mesajları ortaya çıktı... 4 doktora soruşturma başlatıldı

1 Bolu'da ilaç mümessili olarak çalışan T.Ş. (42), Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi ile İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli ortopedi doktorlarının ilaç mümessilinin çalıştığı ilaç şirketinin piyasaya sürdüğü ilaçları hastaların reçetelerine yazdıkları ve her bir ilaç için mümessilden ilaç parasının yarısını aldıkları iddia edildi.

2 WHATSAPP'TAN KUĞU EMOJİSİ Doktorların hastaların reçetelerine yazdıkları ilaçların kupürlerini toplayarak ilaç mümessiline WhatsApp aracılığıyla attıkları, bazı doktorların ise bir süre sonra her bir kupür için kuğu emojisi gönderdikleri ortaya çıktı.