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Sevgilisini ezerek öldürmüştü! İşte korkunç cinayetin nedeni

Denizli'de birlikte yaşadığı erkek arkadaşını kazayla ezdiği iddiası güvenlik kameraları tarafından çürütülen kadın, aracın altından güçlükle çıkartılan cenazenin başında, "Sen nasıl bu hale geldin Murat. Kalk Murat kalk, kalk ne olursun" diye feryat etmişti. Korkunç olay sonrası gözaltına alınan kadın neden cinayet işlediğini anlattı.

15.10.2021 13:32 - Son Güncelleme: 15.10.2021 13:34
Sevgilisini ezerek öldürmüştü! İşte korkunç cinayetin nedeni

Denizli'de Dilek Düşçü, eğlence dönüşü sevgilisi Murat Avcı'yla tartıştı. Genç kadın, bu sırada araçtan inen adamı yere düşürerek cipiyle iki kez üzerinden geçti.

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Sevgilisini ezerek öldürmüştü! İşte korkunç cinayetin nedeni

Avcı feci şekilde ölürken, 'kaza oldu' diyen kadının yalanını ise kamera görüntüleri ortaya çıkardı. Olay önceki gün Denizli'de yaşandı.

Sevgilisini ezerek öldürmüştü! İşte korkunç cinayetin nedeni

4 yıldır birlikte yaşayan Murat Avcı (41) ve Dilek Düşçü (34), birlikte eğlenceye gidip alkol aldılar.

Sevgilisini ezerek öldürmüştü! İşte korkunç cinayetin nedeni

İkili ardından kadına ait lüks ciple gece geç saatlerde kaldıkları apart dairenin önüne geldi.

Sevgilisini ezerek öldürmüştü! İşte korkunç cinayetin nedeni

İkili arasında tartışma çıktı. Sonrasında otomobilden inen Murat Avcı, kapısından tuttuğu aracın hareket etmesiyle yerde sürüklenmeye başladı.

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