2300 rakımda 50 yıl aradan sonra başladı! Kef Kalesi'nde tarihe ışık tutacak çalışma
Bitlis Adilcevaz'da bulunan Urartu Kralı 2. Rusa tarafından Van Gölü manzarasına karşı kurulan Kef Kalesi'nde kazı çalışmaları başlatıldı. Tarihe ışık tutması beklenen çalışmalarla ilgili konuşan uzmanlar, "Sarayda önceki kazılarda 30 oda tespit edilmiş ancak en az 100 oda olduğunu değerlendiriyoruz. Diğer odaları gelecek yıl kazmayı planlıyoruz." dedi.
15.10.2021 12:58
- Son Güncelleme: 15.10.2021 12:58
Urartu Kralı 2. Rusa tarafından Süphan Dağı eteğinde Van Gölü'ne hakim tepede inşa edilen Kef Kalesi'nde, üzerinde çivi yazısı olan taş ve seramik parçaları bulundu.
Kazıya, kalenin içindeki sarayın salon bölümünden başladıklarını anlatan Coşkun, şöyle konuştu: "Bu bölümde yaptığımız ilk kazılarda önemli buluntular elde ettik. Çivi yazılı taş bir belge ile yine çivi yazılı seramik belge bulduk. Kazılarımız, milattan önce 685-645 yılları arasında hüküm süren Urartu'nun önemli krallarından 2. Rusa döneminde inşa edilen sarayın salon bölümünde yapılıyor.