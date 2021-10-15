2300 rakımda 50 yıl aradan sonra başladı! Kef Kalesi’nde tarihe ışık tutacak çalışma

Kazıya, kalenin içindeki sarayın salon bölümünden başladıklarını anlatan Coşkun, şöyle konuştu: "Bu bölümde yaptığımız ilk kazılarda önemli buluntular elde ettik. Çivi yazılı taş bir belge ile yine çivi yazılı seramik belge bulduk. Kazılarımız, milattan önce 685-645 yılları arasında hüküm süren Urartu'nun önemli krallarından 2. Rusa döneminde inşa edilen sarayın salon bölümünde yapılıyor.