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2300 rakımda 50 yıl aradan sonra başladı! Kef Kalesi'nde tarihe ışık tutacak çalışma

Bitlis Adilcevaz'da bulunan Urartu Kralı 2. Rusa tarafından Van Gölü manzarasına karşı kurulan Kef Kalesi'nde kazı çalışmaları başlatıldı. Tarihe ışık tutması beklenen çalışmalarla ilgili konuşan uzmanlar, "Sarayda önceki kazılarda 30 oda tespit edilmiş ancak en az 100 oda olduğunu değerlendiriyoruz. Diğer odaları gelecek yıl kazmayı planlıyoruz." dedi.

15.10.2021 12:58 - Son Güncelleme: 15.10.2021 12:58
2300 rakımda 50 yıl aradan sonra başladı! Kef Kalesi’nde tarihe ışık tutacak çalışma

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Urartular dönemine ait 2300 rakımdaki Kef Kalesi'nde 50 yıl aradan sonra başlatılan arkeolojik kazı çalışmalarının tarihe ışık tutması bekleniyor.

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2300 rakımda 50 yıl aradan sonra başladı! Kef Kalesi’nde tarihe ışık tutacak çalışma

Kültür ve Turizm Bakanlığının izni, Ahlat Müze Müdürü Mikail Ercek'in başkanlığında yürütülen çalışmalarda, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Coşkun'un bilimsel danışmanlığında 15 kişilik ekip görev yapıyor.

2300 rakımda 50 yıl aradan sonra başladı! Kef Kalesi’nde tarihe ışık tutacak çalışma

Urartu Kralı 2. Rusa tarafından Süphan Dağı eteğinde Van Gölü'ne hakim tepede inşa edilen Kef Kalesi'nde, üzerinde çivi yazısı olan taş ve seramik parçaları bulundu.

2300 rakımda 50 yıl aradan sonra başladı! Kef Kalesi’nde tarihe ışık tutacak çalışma

"KALE, MİLATTAN ÖNCE 7. YÜZYILA TARİHLENDİRİLİYOR"
Doç. Dr. Coşkun, 50 yıl sonra Kef Kalesi arkeolojik kazı çalışmasına başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

2300 rakımda 50 yıl aradan sonra başladı! Kef Kalesi’nde tarihe ışık tutacak çalışma

Kazıya, kalenin içindeki sarayın salon bölümünden başladıklarını anlatan Coşkun, şöyle konuştu: "Bu bölümde yaptığımız ilk kazılarda önemli buluntular elde ettik. Çivi yazılı taş bir belge ile yine çivi yazılı seramik belge bulduk. Kazılarımız, milattan önce 685-645 yılları arasında hüküm süren Urartu'nun önemli krallarından 2. Rusa döneminde inşa edilen sarayın salon bölümünde yapılıyor.

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