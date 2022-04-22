RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Yaşam Lüks araçla TIR'ın altında kaldı! Öykü Koçali son yolculuğuna uğurlandı

Lüks araçla TIR'ın altında kaldı! Öykü Koçali son yolculuğuna uğurlandı

Başakşehir'de dün öğlen saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Öykü Koçali bugün Sarıyer'de son yolculuğuna uğurlandı. Koçali, Rumeli Kavağı Merkez Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Rumeli Kavağı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

22.04.2022 16:00 - Son Güncelleme: 22.04.2022 16:00
Lüks araçla TIR’ın altında kaldı! Öykü Koçali son yolculuğuna uğurlandı

Kuzey Marmara Otoyolu Mahmutbey yönünde dün saat 11.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden iş insanı Reha Koçali'nin 17 yaşındaki kızı Öykü Koçali Sarıyer'de son yolculuğuna uğurlandı.

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Lüks araçla TIR’ın altında kaldı! Öykü Koçali son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeye Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Öykü Koçali'nin ailesi ve arkadaşları ile çok sayıda kişi katıldı.

Lüks araçla TIR’ın altında kaldı! Öykü Koçali son yolculuğuna uğurlandı

Koçali, Rumeli Kavağı Merkez Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Rumeli Kavağı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Lüks araçla TIR’ın altında kaldı! Öykü Koçali son yolculuğuna uğurlandı
Lüks araçla TIR’ın altında kaldı! Öykü Koçali son yolculuğuna uğurlandı
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