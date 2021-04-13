Evine girip gördükleri karşısında kanı çekildi eli ayağına dolandı! Eğer biraz geç kalsa...
Son 50 yılın en büyük sel felaketiyle sarsılan Avustralya'da sulardan kaçan binlerce hayvan evlerin içine girdi, Queensland'daki bir evde çekilen video ise yalnızca ülkede değil dünyada ses getirdi. Ev sahibi Johng Fegan gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı, hemen telefona sarıldı.
13.04.2021 14:12
- Son Güncelleme: 13.04.2021 14:12
Avustralya'da yaşayan Johng Fegan, evine girdiğinde gördüğü manzara karşısında dehşete düştü. Fegan, yıllardır beslediği keseli sıçanı bir pitonun tavandaki deliğe doğru çektiğini gördü.
Son 50 yılın en büyük sel felaketiyle sarsılan Avustralya'da sulardan kaçan çok sayıda hayvan evlerin içine girdi, Queensland'daki bir evde çekilen video ise yalnızca ülkede değil dünyada ses getirdi.
Brisbane kentinin banliyölerinden Kenmore'da yaşayan John Fegan, sabah gittiği spor salonundan evine döndüğünde akıllara durgunluk veren bir tabloyla karşılaştı ve hemen telefona sarıldı.
Johng Fegan, arazisinde beslediği Reggie adındaki Avustralya keseli sıçanının eve giren yaklaşık üç metre uzunluğundaki bir halı pitonu tarafından duvara asılı bir yuvaya doğru taşırken gördü.
Hayvanı sıkı sıkıya saran hali pitonu, Fegan'ın eve çağırdığı yılan avcıları tarafından folluktan indirildiğinde Reggie isimli Avustralya keseli sıçanı ölümden kurtardı.