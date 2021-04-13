Güngören'de 'sürüngen hırsızlar' otomobil yedek parçası satan iş yerinden 18 akü çaldı
İstanbul'da ilginç bir hırsızlık vakası yaşandı. Güngören'de 5 kişinin, levyeyle kepenklerini açıp sürünerek içeri girdikleri otomobil yedek parçası satan iş yerinden 18 akü çaldıkları anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İş yeri sahibi Süleyman Dikici, "Sabah 06.30 sıralarında iş yerimizin alarmı çalmış telefona mesaj geldi. İş yerine geldiğimizde hırsızlık olayının olduğunu gördük. Polis gelip gerekli incelemeleri yaptı. Bir araç içinde 4 kişi yere yatıp sürünerek içeri geliyorlar. Kepengi levye ile açıyorlar mevcut olan aküleri çalıyorlar. Bir kez geliyorlar açmaya çalışıyorlar açamıyorlar geri gidip tekrar geri geliyorlar. İkinci seferde başarılı oluyorlar. 10 bin lira üzerinde zararımız oldu" dedi.
13.04.2021 09:39
- Son Güncelleme: 13.04.2021 09:47
Ayrıldıktan 5 dakika sonra tekrar gelen şüpheliler, levye yardımıyla kepenkleri açıp sürünerek iş yerine girdi. 'Sürüngen hırsızlar' saniyeler içinde 18 akü çalıp, geldikleri araçla kaçtı. Alarmın cep telefonuna mesaj göndermesi üzerine gelen iş yeri sahibi Süleyman Dikici, kepenklerin açıldığını fark etti.