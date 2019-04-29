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Severek tükettiğimiz bu besinler kanser ediyor! İşte kanser sebebi gıdalar listesi

Uzmanlar, hemen her gün severek tükettiğimiz ancak kansere sebep olabilen 14 yiyecek hakkında uyardı! Peki kanser riskine karşı hangi besinlerden uzak durulmalı? Mutfağımızdaki hangi besinler kanser riskini artırıyor? İşte uzmanların elinden kanser sebebi besinler listesi...

29.04.2019 20:05 - Son Güncelleme: 29.04.2019 20:09
Severek tükettiğimiz bu besinler kanser ediyor! İşte kanser sebebi gıdalar listesi

Uzmanlar, birçok kişinin her gün severek tükettiği ancak kansere sebep olabilen 14 yiyeceği sıraladı. Kanser riskine karşı uzak durmamız gereken gıdalar neler? Hangi gıdalar kanser ediyor? İşte çağımızın korkunç hastalığı kansere sebep olan 14 besin...

Severek tükettiğimiz bu besinler kanser ediyor! İşte kanser sebebi gıdalar listesi

Mikrodalgada patlamış mısır

Patlamış mısır nispeten sağlıklı bir atıştırmalıktır, ancak onu patlatmak için uygun olmayan yol, sağlığı bozuyor. Mikrodalga torbalarının içinde perflorooktanoik asit (PFOA) adlı bir kimyasal madde olduğunu belirten uzmanlar, birçok çalışmanın, PFOA tüketimi nedeniyle böbrek, mesane, karaciğer, pankreas ve testis kanserlerine neden olabileceğini gösterdiğini söyledi.

Severek tükettiğimiz bu besinler kanser ediyor! İşte kanser sebebi gıdalar listesi

Konserve yiyecekler

Konserve yiyeceklerle ilgili sorun depolama alanından kaynaklanıyor. Hemen hemen tüm alüminyum kutular, bisfenol-A veya kısaca kansere sebep olan BPA ile kaplıdır. Domatesler ve asit oranı yüksek diğer yiyecekleri konserve kutusundan yemek çok tehlikelidir.

Severek tükettiğimiz bu besinler kanser ediyor! İşte kanser sebebi gıdalar listesi

Cips

Cipste sadece yüksek derecede yağ ve sodyum yok. Aynı zamanda vücudun tanımadığı yapay tatlar, koruyucu maddeler ve gıda renklendiren maddeler de var. Yüksek sıcaklıkta kızartılır ve istenen çıtır dokunun elde edilmesi sağlanır ancak bu durum sigarada da bulunan tanınmış bir kanserojen olan akrilamide zemin oluşturur.

Severek tükettiğimiz bu besinler kanser ediyor! İşte kanser sebebi gıdalar listesi

İşlenmiş, tütsülenmiş kırmızı etler

Bu liste hamburger, sosisli sandviç, sosis gibi yiyecekleri içerir. Genel olarak her gün yenilen kırmızı etin, kanser riskini yüzde 22'ye kadar arttırdığı çalışmalarda gösterilmiştir.

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