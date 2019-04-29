Severek tükettiğimiz bu besinler kanser ediyor! İşte kanser sebebi gıdalar listesi
Uzmanlar, hemen her gün severek tükettiğimiz ancak kansere sebep olabilen 14 yiyecek hakkında uyardı! Peki kanser riskine karşı hangi besinlerden uzak durulmalı? Mutfağımızdaki hangi besinler kanser riskini artırıyor? İşte uzmanların elinden kanser sebebi besinler listesi...
Mikrodalgada patlamış mısır
Patlamış mısır nispeten sağlıklı bir atıştırmalıktır, ancak onu patlatmak için uygun olmayan yol, sağlığı bozuyor. Mikrodalga torbalarının içinde perflorooktanoik asit (PFOA) adlı bir kimyasal madde olduğunu belirten uzmanlar, birçok çalışmanın, PFOA tüketimi nedeniyle böbrek, mesane, karaciğer, pankreas ve testis kanserlerine neden olabileceğini gösterdiğini söyledi.
Cips
Cipste sadece yüksek derecede yağ ve sodyum yok. Aynı zamanda vücudun tanımadığı yapay tatlar, koruyucu maddeler ve gıda renklendiren maddeler de var. Yüksek sıcaklıkta kızartılır ve istenen çıtır dokunun elde edilmesi sağlanır ancak bu durum sigarada da bulunan tanınmış bir kanserojen olan akrilamide zemin oluşturur.