Sosyal medya bu testi konuşuyor! Bu resimde ilk ne görüyorsun? (Kişilik testi)

Sosyal medyada kullanıcıların ilgisini çeken bir test, insanların resimlerde gördüklerine göre kişilik özelliklerini ortaya çıkarıyor. Bilim insanlarına göre, nesneleri nasıl gördüğümüz beynimizin çalışma şekliyle ilgili çok şey anlatır. Başka bir deyişle görüş açımız kişiliğimizi de ortaya çıkarır. Sosyal medyada kullanıcıların ilgisini çeken bir test, insanların resimlerde gördüklerine göre kişilik özelliklerini ortaya çıkarıyor. Aşağıdaki resimlere baktığınızda ne görüyorsunuz?

29.04.2019 20:55 - Son Güncelleme: 29.04.2019 21:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





