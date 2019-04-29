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Sosyal medya bu testi konuşuyor! Bu resimde ilk ne görüyorsun? (Kişilik testi)

Sosyal medyada kullanıcıların ilgisini çeken bir test, insanların resimlerde gördüklerine göre kişilik özelliklerini ortaya çıkarıyor. Bilim insanlarına göre, nesneleri nasıl gördüğümüz beynimizin çalışma şekliyle ilgili çok şey anlatır. Başka bir deyişle görüş açımız kişiliğimizi de ortaya çıkarır. Sosyal medyada kullanıcıların ilgisini çeken bir test, insanların resimlerde gördüklerine göre kişilik özelliklerini ortaya çıkarıyor. Aşağıdaki resimlere baktığınızda ne görüyorsunuz?

29.04.2019 20:55 - Son Güncelleme: 29.04.2019 21:08
Sosyal medya bu testi konuşuyor! Bu resimde ilk ne görüyorsun? (Kişilik testi)

Bilim insanlarına göre, nesneleri nasıl gördüğümüz beynimizin çalışma şekliyle ilgili çok şey anlatır. Başka bir deyişle görüş açımız kişiliğimizi de ortaya çıkarır. Sosyal medyada kullanıcıların ilgisini çeken bir test, insanların resimlerde gördüklerine göre kişilik özelliklerini ortaya çıkarıyor. Aşağıdaki resimlere baktığınızda ne görüyorsunuz? (CEVAPLAR FOTO GALERİNİN EN SONUNDA)

1. Bu resimde kaç tane hayvan görüyorsunuz?

Sosyal medya bu testi konuşuyor! Bu resimde ilk ne görüyorsun? (Kişilik testi)

2. Bu resimde ilk hangisini görüyorsunuz? (Fil mi, ağaçlar ve kuşların altında iki kulübe mi?)

Sosyal medya bu testi konuşuyor! Bu resimde ilk ne görüyorsun? (Kişilik testi)

3. Resimde ilk ne görüyorsun?

Sosyal medya bu testi konuşuyor! Bu resimde ilk ne görüyorsun? (Kişilik testi)

4. Bu resimde ilk önce ne dikkatini çekiyor?

Sosyal medya bu testi konuşuyor! Bu resimde ilk ne görüyorsun? (Kişilik testi)

CEVAPLAR

1.

1-3: Biraz daha uzun bakmalısınız.

4-6: En açık olanları gördün ama gözden kaçırdıkların var.

7-9: Detayları fark etme yeteneğin mükemmele yakın.

10-13: Detayları görmekte en az bir FBI ajanı kadar iyisin.

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