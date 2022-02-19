Serdal Gülser sevgilisi Zeliha Atlar'ı ensesinden vurdu! 17 yıl 2 ay hapis cezası aldı
Balıkesir'de, evli olduğunu öğrenince kendisinden ayrılmak isteyen Zeliha Atlar'ı (28) ensesinden tabancayla vurup yaralayan Serdal Gülser'e (44), 17 yıl 2 ay hapis cezası verildi.
Edremit ilçesinde yaşayan Zeliha Atlar, 2020 yılının Mart ayında sosyal medyadan kendisine mesaj atan Serdal Gülser ile tanıştı. Bir süre arkadaşlık eden ikilinin gönül ilişkisi başladı. Atlar, 2 ay sonra Gülser'in evli ve 4 çocuk babası olduğunu öğrenince ilişkiye devam edemeyeceğini ve ayrılmak istediğini söyledi.
Serdal Gülser ise Atlar'ı ölümle tehdit edip silahla evini bastı. Tehditler nedeniyle ilişkiyi sürdürmek zorunda kalan Atlar, defalarca yaşadığı silahlı tehdit nedeniyle polis merkezine gidip, Gülser'den şikayetçi oldu. Serdal Gülser, hakkında uzaklaştırma kararı verilmesine rağmen Atlar'ı rahatsız ve tehdit etmeye devam etti.
Uzaklaştırma kararını ihlaline rağmen hakkında işlem yapılmayan Serdal Gülser, bir süre sonra akşam saatlerinde Zeliha Atlar'ı arayıp konuşmak istediğini söyledi. Atlar görüşmeyi kabul etti ve Gülser'e ait araca bindi. Gülser, Atlar'ı dağlık alana götürüp araçtan inmesini söyledi. Bu sırada aracın bagajındaki kazma, kürek ve pompalı tüfeği alan Gülser, Atlar'a "Seni buraya öldürmeye getirdim. Burada seni gömeceğim" dedi.
Atlar ise Gülser'in ayaklarına kapanarak "Ölmek istemiyorum" diyerek ağladı. Serdal Gülser bunun üzerine kendisinden ayrılmazsa öldürmeyeceğini söyleyince Zeliha Atlar da ayrılmayacağını dile getirdi.
"ÖLÜMÜN ELİMDEN OLACAK"
Tehditlerle ilişkiye devam eden Zeliha Atlar'ın 10 Ekim'de arkadaşının evine gittiğinde telefonuna, Serdal Gülser'den ölüm tehditleri ve küfür içeren mesajlar geldi. Gülser'in arayıp kendisiyle görüşmezse arkadaşının evine gelerek herkese zarar vereceğini söylemesi üzerine Atlar, görüşmeyi kabul etti.
Eve gelen Serdal Gülser, belinden çıkardığı tabancayı Atlar'ın bacağına dayayarak kendisiyle gelmesini söyledi. Atlar'ı zorla evden çıkarıp otomobile bindiren Gülser, hızla uzaklaştı. Bu sırada araçta Hasan Pekçetin'i arayan Serdal Gülser, "Silahları, tüfekleri hazırla geliyorum ben" dedi. Mücahit Pekçetin'i arayan Gülser, fişekleri hazırlamasını ardından Hasan Pekçetin ile Atlar'ın evinin önüne gelmesini söyledi.