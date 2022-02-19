Serdal Gülser sevgilisi Zeliha Atlar’ı ensesinden vurdu! 17 yıl 2 ay hapis cezası aldı

Uzaklaştırma kararını ihlaline rağmen hakkında işlem yapılmayan Serdal Gülser, bir süre sonra akşam saatlerinde Zeliha Atlar'ı arayıp konuşmak istediğini söyledi. Atlar görüşmeyi kabul etti ve Gülser'e ait araca bindi. Gülser, Atlar'ı dağlık alana götürüp araçtan inmesini söyledi. Bu sırada aracın bagajındaki kazma, kürek ve pompalı tüfeği alan Gülser, Atlar'a "Seni buraya öldürmeye getirdim. Burada seni gömeceğim" dedi.

Atlar ise Gülser'in ayaklarına kapanarak "Ölmek istemiyorum" diyerek ağladı. Serdal Gülser bunun üzerine kendisinden ayrılmazsa öldürmeyeceğini söyleyince Zeliha Atlar da ayrılmayacağını dile getirdi.