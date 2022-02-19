Duygulandıran görüntü! Pompalı tüfekle öldürülen köpeğin 7 yavrusu başından ayrılmadı

YAVRU KÖPEKLER BAKIMA ALINDI

Bu arada yavru köpekler belediyenin verdiği kulübede bakıma alındı. HAYKONFED Bölge Temsilcisi Kemal Zafer Özdemir'in annesi Pempe Özdemir'in (80) bakımını üstlendiği köpeklerin muayene ve aşıları da yapıldı.