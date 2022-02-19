Duygulandıran görüntü! Pompalı tüfekle öldürülen köpeğin 7 yavrusu başından ayrılmadı
Ordu'nun Altınordu ilçesinde sokak köpeği, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle öldürüldü. Hayvanseverlerin 7 yavrusu başında beklerken bulduğu köpeğin vücudunda 6 saçma tespit edildi. Yavru köpekler belediyenin verdiği kulübede hayvanseverler tarafından bakıma alındı.
19.02.2022 10:35 - Son Güncelleme: 19.02.2022 11:11
Altınordu ilçesi Bayadı Mahallesi'nde Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) Bölge Temsilcisi Kemal Zafer Özdemir, yayla yolunda bulduğu sokak köpeği ve 7 yavrusuna sahip çıktı, evinin yakınında bir kulübede beslemeye başladı.