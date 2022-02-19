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Duygulandıran görüntü! Pompalı tüfekle öldürülen köpeğin 7 yavrusu başından ayrılmadı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde sokak köpeği, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle öldürüldü. Hayvanseverlerin 7 yavrusu başında beklerken bulduğu köpeğin vücudunda 6 saçma tespit edildi. Yavru köpekler belediyenin verdiği kulübede hayvanseverler tarafından bakıma alındı.

DHA
19.02.2022 10:35 - Son Güncelleme: 19.02.2022 11:11
Duygulandıran görüntü! Pompalı tüfekle öldürülen köpeğin 7 yavrusu başından ayrılmadı

Altınordu ilçesi Bayadı Mahallesi'nde Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) Bölge Temsilcisi Kemal Zafer Özdemir, yayla yolunda bulduğu sokak köpeği ve 7 yavrusuna sahip çıktı, evinin yakınında bir kulübede beslemeye başladı.

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Duygulandıran görüntü! Pompalı tüfekle öldürülen köpeğin 7 yavrusu başından ayrılmadı

Köpekleri beslemek için dün kulübeye giden Özdemir, anne köpeğin kanlar içerisinde yerde yattığını, 7 yavrusunun da başında beklediğini gördü.

Duygulandıran görüntü! Pompalı tüfekle öldürülen köpeğin 7 yavrusu başından ayrılmadı

Çağırılan veteriner, köpeğin öldüğünü belirledi. Jandarma ekipleri, çevrede inceleme yaptı. Veterinere götürülen ölü köpeğin vücudunda 6 saçma tespit edilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Duygulandıran görüntü! Pompalı tüfekle öldürülen köpeğin 7 yavrusu başından ayrılmadı

YAVRU KÖPEKLER BAKIMA ALINDI
Bu arada yavru köpekler belediyenin verdiği kulübede bakıma alındı. HAYKONFED Bölge Temsilcisi Kemal Zafer Özdemir'in annesi Pempe Özdemir'in (80) bakımını üstlendiği köpeklerin muayene ve aşıları da yapıldı.

Duygulandıran görüntü! Pompalı tüfekle öldürülen köpeğin 7 yavrusu başından ayrılmadı

Pembe Özdemir, "Ben yavru köpeklere torunlarım gibi bakacağım" dedi.

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