Pastırmasıyla meşhur Kayseri'de mide bulandıran görüntü! 5.5 ton sakatat imha edildi
Pastırması ve sucuğuyla sadece Türkiye'de değil tüm dünyada meşhur olan Kayseri'de kaydedilen görüntüler mide bulandırdı. Yapılan denetimde mevzuata uygun koşullarda saklanmayan ve onay almadan işleme yapılan 5.5 ton sakatat imha edildi.
19.02.2022 12:26 - Son Güncelleme: 19.02.2022 12:31
Yapılan denetimlerde, belgesi ve izlenebilirliği olmayan, mevzuata uygun koşullarda muhafaza edilmeyen ve onay almadan işleme yapan 5 işletmedeki yaklaşık 5.5 ton sakatata el konuldu.
Görenlerin midesini bulandıran sakatatlar, ekipler tarafından imha edilirken, işlemlere ayrı ayrı yasal işlem uygulandı.