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Haberler Yaşam Pastırmasıyla meşhur Kayseri'de mide bulandıran görüntü! 5.5 ton sakatat imha edildi

Pastırmasıyla meşhur Kayseri'de mide bulandıran görüntü! 5.5 ton sakatat imha edildi

Pastırması ve sucuğuyla sadece Türkiye'de değil tüm dünyada meşhur olan Kayseri'de kaydedilen görüntüler mide bulandırdı. Yapılan denetimde mevzuata uygun koşullarda saklanmayan ve onay almadan işleme yapılan 5.5 ton sakatat imha edildi.

19.02.2022 12:26 - Son Güncelleme: 19.02.2022 12:31
Pastırmasıyla meşhur Kayseri’de mide bulandıran görüntü! 5.5 ton sakatat imha edildi

Kayseri'de ekipler tarafından yapılan denetimlerde mevzuata uygun koşullarda muhafaza edilmeyen ve onay almadan işleme yapılan 5.5 ton sakatat imha edildi.

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Pastırmasıyla meşhur Kayseri’de mide bulandıran görüntü! 5.5 ton sakatat imha edildi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından onaysız ve ruhsatsız olarak çalışan hayvansal yan ürün işletmelerine yönelik denetim yapıldı.

Pastırmasıyla meşhur Kayseri’de mide bulandıran görüntü! 5.5 ton sakatat imha edildi

Yapılan denetimlerde, belgesi ve izlenebilirliği olmayan, mevzuata uygun koşullarda muhafaza edilmeyen ve onay almadan işleme yapan 5 işletmedeki yaklaşık 5.5 ton sakatata el konuldu.

Pastırmasıyla meşhur Kayseri’de mide bulandıran görüntü! 5.5 ton sakatat imha edildi

Görenlerin midesini bulandıran sakatatlar, ekipler tarafından imha edilirken, işlemlere ayrı ayrı yasal işlem uygulandı.

Pastırmasıyla meşhur Kayseri’de mide bulandıran görüntü! 5.5 ton sakatat imha edildi

Onaysız ve ruhsatsız çalışan işletmelere yönelik denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Pastırmasıyla meşhur Kayseri’de mide bulandıran görüntü! 5.5 ton sakatat imha edildi
Pastırmasıyla meşhur Kayseri’de mide bulandıran görüntü! 5.5 ton sakatat imha edildi
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