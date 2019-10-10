Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman'ı hiç böyle görmediniz! Öykü Gürman'ın çocukluk fotoğrafına yorum yağdı

ATV ekranlarının beğeni toplayan dizisi olan Sen Anlat Karadeniz yeni sezonda yine büyük beğeni alıyor. Oldukça başarlı kadrosu ile izleyicilerin dikkatlerini üzerine çeken başarılı dizi bayahı geniş bir hayran kitlesine sahip. Sevilen oyuncular Sen Anlat Karadeniz'in Tahir ve Nefes'i Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu'nun yanı sıra Asiye karakterine hayat veren Öykü Gürman da başarılı oyunculuğu ile izleyicinin gönlünü fethetti. Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman'ı ikizi Berk Gürman ile birlikte söylediği şarkılardan tanıyoruz. 2007 yılında ikiz kardeşi Berk Gürman ile Öykü ve Berk adlı grubu kurmuşlardır. Sonrasında oyunculuktaki başarısını da ispatlayan güzel sesli Öykü Gürman'ın sosyal medyada da 2 milyona yakın takipçisi bulunuyor. Paylaşımlarına beğeni yağan Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman ikizi ile beraber çekilmiş fotoğrafı ile hayranlarını mutlu etti. İşte Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman'ın çocukluk hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukluk hallleri...

10.10.2019 10:40 - Son Güncelleme: 10.10.2019 13:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





