Meghan Markle'ın bu hareketi çok konuşuldu! 20 bin liralık stil

İlk bebeğini nisan ayında kucaklarına alacak olan Prens Harry ve Meghan Markle, 2019 yılının ilk resmi görevine çıktı. Meghan Markle belirginleşen karnı ve renkli stili ile ilgi odağı oldu. Meghan Markle ve Prens Harry çiftinin ziyaretinde dikkat çeken bir detay daha vardı.

14 Ocak 2019 Pazartesi, 17:15:14 Güncelleme: 17:31:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





