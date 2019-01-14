Meghan Markle'ın bu hareketi çok konuşuldu! 20 bin liralık stil
İlk bebeğini nisan ayında kucaklarına alacak olan Prens Harry ve Meghan Markle, 2019 yılının ilk resmi görevine çıktı. Meghan Markle belirginleşen karnı ve renkli stili ile ilgi odağı oldu. Meghan Markle ve Prens Harry çiftinin ziyaretinde dikkat çeken bir detay daha vardı.
14 Ocak 2019 Pazartesi, 17:15:14
Güncelleme: 17:31:05
İngiliz Kraliyet Ailesi'nin iki gelininden biri olan Meghan Markle yine olay yarattı. Sussex Düşesi Meghan Markle, eşi Prens Harry ile birlikte 2019'un ilk ziyaretinde görüntülendi.
Altı aylık hamile olan 37 yaşındaki Düşes, Birkenhead bölgesi ziyaretinde belirginleşen karnı ve renkli stiliyle dikkat çekti.
İlk bebeğini nisan ayında dünyaya getirecek olan Markle, göbeğini ortaya çıkaran Babaton marka 107 sterlinlik mor elbisesi ve Kanada markası Sentaler imzalı 1085 sterlinlik kırmızı paltosuyla beğeni topladı.
Markle, Gabriela Hearst tasarımı 1695 sterlin değerindeki çantası ve kırmızı stilettolarıyla tüm dikkatleri üzerinde topladı.
Markle ve Prens Harry, savaş şairi Wilfred Owen'in ölümünün 100'üncü yılı şerefine yapılan Birkenhead'deki Hamilton Meydanı'nda yer alan heykelin açılışında katıldı.