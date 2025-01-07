atv'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı, milyonları ekran başına kilitlerken başarılı oyuncu kadrosuyla da sık sık adından söz ettiriyor.

Bir Gece Masalı son olarak Mahir'in babaannesi Afet Hanım'ı canlandıran Rüçhan Çalışkur ile ilgili bir geçekle gündeme geldi.

Usta oyuncunun kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Rüçhan Çalışkur'un kardeşi de kendisi gibi oyuncu çıktı.

İşte Bir Gece Masalı'nın Afet'i Rüçhan Çalışkur başta olmak üzere ünlü isimlerin kardeşleri...