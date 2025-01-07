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Bir Gece Masalı’nın Afet’i Rüçhan Çalışkur’un kardeşinin kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız!

Gürkan Uygun, Kenan Bal, Yüsra Geyik, Özlem Türkad, Su Burcu Yazgı Coşun, Burak Deniz gibi başarılı isimleri bir araya getiren Bir Gece Masalı'nda sergilediği performansla izleyicileri ekrana kilitleyen Rüçhan Çalışkur ile ilgili bir gerçek duyanları şaşırttı. Salı akşamları atv ekranlarında yayınlanan dizide Mahir'in babaannesi Afet Hanım'ı canlandıran Çalışkur'un kardeşi de oyuncu çıktı. Bakın Rüçhan Çalışkur hangi usta oyuncunun ablasıymış...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Ocak 2025 , 13:13 Güncelleme Tarihi :07 Ocak 2025 , 13:13
Bir Gece Masalı’nın Afet’i Rüçhan Çalışkur’un kardeşinin kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız!

atv'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı, milyonları ekran başına kilitlerken başarılı oyuncu kadrosuyla da sık sık adından söz ettiriyor.

Bir Gece Masalı’nın Afet’i Rüçhan Çalışkur’un kardeşinin kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız!

Bir Gece Masalı son olarak Mahir'in babaannesi Afet Hanım'ı canlandıran Rüçhan Çalışkur ile ilgili bir geçekle gündeme geldi.

Bir Gece Masalı’nın Afet’i Rüçhan Çalışkur’un kardeşinin kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız!

Usta oyuncunun kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Rüçhan Çalışkur'un kardeşi de kendisi gibi oyuncu çıktı.

Bir Gece Masalı’nın Afet’i Rüçhan Çalışkur’un kardeşinin kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız!

İşte Bir Gece Masalı'nın Afet'i Rüçhan Çalışkur başta olmak üzere ünlü isimlerin kardeşleri...

Bir Gece Masalı’nın Afet’i Rüçhan Çalışkur’un kardeşinin kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız!

Rüçhan Çalışkur ve kardeşi Cüneyt Çalışkur

Bir Gece Masalı’nın Afet’i Rüçhan Çalışkur’un kardeşinin kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız!

Burak Özçivit ve kardeşi Burçun Özçivit

Bir Gece Masalı’nın Afet’i Rüçhan Çalışkur’un kardeşinin kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız!

İsmail Ege Şaşmaz ve kardeşi Aytaç Şaşmaz

Bir Gece Masalı’nın Afet’i Rüçhan Çalışkur’un kardeşinin kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız!

İrem Helvacıoğlu ve kardeşi Merve Helvacıoğlu

Bir Gece Masalı’nın Afet’i Rüçhan Çalışkur’un kardeşinin kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız!

Esra Akkaya ve kardeşleri Kaya Akkaya ile Sarp Akkaya

Bir Gece Masalı’nın Afet’i Rüçhan Çalışkur’un kardeşinin kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız!

Aras Bulut İynemli ve abisi Orçun İynemli

Bir Gece Masalı’nın Afet’i Rüçhan Çalışkur’un kardeşinin kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız!

Ayçin İnci ve kardeşi Ayca İnci

Bir Gece Masalı’nın Afet’i Rüçhan Çalışkur’un kardeşinin kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız!

Naz Elmas ve ablası Açelya Elmas

Bir Gece Masalı’nın Afet’i Rüçhan Çalışkur’un kardeşinin kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız!

Serhat Özcan ve kardeşi Reha Özcan

Bir Gece Masalı’nın Afet’i Rüçhan Çalışkur’un kardeşinin kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız!

Özgü Özberk ve kardeşi Özgür Özberk

Bir Gece Masalı’nın Afet’i Rüçhan Çalışkur’un kardeşinin kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız!

Ahmet Uğurlu ve kardeşi Mustafa Uğurlu

Bir Gece Masalı’nın Afet’i Rüçhan Çalışkur’un kardeşinin kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız!

Gürkan Uygun ve kardeşi Volkan Uygun