Sektördeki tekelleşmeye sitem eden Sevil Uyar yaşadıklarını anlattı: “Ayşe Barım’la yaptığım görüşme psikolojimi bozdu”

Bir dönemin ünlü oyuncusu Sevil Uyar, verdiği bir röportajda sektörde yaşadığı zorlukları anlattı. Şu sıralar tekelleşme ve haksız rekabetle ilgili hakkında ciddi iddialar ortaya atılan ve soruşturma başlatılan Ayşe Barım ile yıllar önce bir görüşme yaptığını dile getiren Uyar, "Ayşe Barım'la yaptığım görüşme psikolojimi bozdu" dedi.

Sabah'a konuşan oyuncu, "Başrollerde oynarken, uzun süredir oyunculuk sektöründen uzaksınız. Bunun nedeni nedir?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Kariyerimin bir döneminde serbest çalıştım, kimseye bağlı olmadan menajeriz ve ajans olmadan... Zaten direk telefonuma iş geliyordu. Popüler olduğum dönemler reklam ajansları bile direk beni arıyordu bağlantılarım iyiydi. Verim aldığım zaman da oldu, olmadığı da... Bunun eksi yanı vardı tabii. Birçok projeden haberdar olamıyordum. Bir ara ajansla da çalıştım.

Bana göre değildi, menajerle daha uygun olurdu diye düşündüm. Çünkü ajanslarda da olan işlerim olmamaya başlamıştı. Onaylanan işim ertesi gün bir başka oyuncu yüzünden iptaldi ve bir şeyler ters gitmeye başlamıştı. Ajanslar da kendilerine yakın oyunculara öncelik tanıyordu, samimi olduklarına daha çok iş veriliyordu ve o dönem ajanstan çok verim almadım.

Ben de tiyatroya yöneldim. Sektörden ekmek yedim tabii ki ama güçlü olanlar oyuncularını parlattı. Benden sonra çıkan oyuncu arkadaşlar daha da parladı, menajerinin iş yaptırımı sayesinde yetenekli yeteneksiz fark etmiyormuş onu da gördük"