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Ünlülerden İsrail-Hamas ateşkes anlaşmasının ardından peş peşe paylaşımlar! “Gazze artık evrensel bir semboldür”

Gazze için ateşkes görüşmeleri sonuçlandı. Katar'ın başkenti Doha'da yapılan görüşmelerin ardından Hamas ve İsrail arasında ateşkes anlaşmasına varıldı. Aralarında Yıldız Çağrı Atiksoy, Amine Gülşe, Bergüzar Korel'in de bulunduğu birçok ünlü isim, sağlanan ateşkes sonrası sosyal medya hesaplarında mutluluklarını paylaştı. İşte o paylaşımlar...

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Giriş Tarihi :16 Ocak 2025 , 09:51 Güncelleme Tarihi :16 Ocak 2025 , 10:03
Ünlülerden İsrail-Hamas ateşkes anlaşmasının ardından peş peşe paylaşımlar! Gazze artık evrensel bir semboldür

Katar'daki ateşkes görüşmelerinde taraflar ve arabulucu ülkeler arasında anlaşma sağlandı. Hamas ve İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasının ardından ünlü isimler sosyal medya hesaplarında mutluluklarını paylaştı.

Ünlülerden İsrail-Hamas ateşkes anlaşmasının ardından peş peşe paylaşımlar! Gazze artık evrensel bir semboldür

Bergüzar Korel

Ünlülerden İsrail-Hamas ateşkes anlaşmasının ardından peş peşe paylaşımlar! Gazze artık evrensel bir semboldür

Burcu Kara

Ünlülerden İsrail-Hamas ateşkes anlaşmasının ardından peş peşe paylaşımlar! Gazze artık evrensel bir semboldür

Yıldız Çağrı Atiksoy

Ünlülerden İsrail-Hamas ateşkes anlaşmasının ardından peş peşe paylaşımlar! Gazze artık evrensel bir semboldür

Amine Gülse

Ünlülerden İsrail-Hamas ateşkes anlaşmasının ardından peş peşe paylaşımlar! Gazze artık evrensel bir semboldür

Mesut Özil

Ünlülerden İsrail-Hamas ateşkes anlaşmasının ardından peş peşe paylaşımlar! Gazze artık evrensel bir semboldür

Deniz Uğur

Ünlülerden İsrail-Hamas ateşkes anlaşmasının ardından peş peşe paylaşımlar! Gazze artık evrensel bir semboldür

Buse Arslan