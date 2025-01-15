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Denizli'de akılalmaz olay: Evinde uyurken pencereden av tüfeğiyle vurdular!

Denizli'de Hasan Öztürk isimli vatandaş, evinde uyurken pencereden av tüfeğiyle açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Hasan Öztürk'ün cansız bedeni sabah yan odada uyuyan eşi tarafından bulundu.

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Giriş Tarihi :15 Ocak 2025 , 17:24 Güncelleme Tarihi :15 Ocak 2025 , 17:31
Denizli’de akılalmaz olay: Evinde uyurken pencereden av tüfeğiyle vurdular!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, işçi emeklisi Hasan Öztürk (63), evinde uyurken pencereden açılan ateşle vuruldu.

Denizli’de akılalmaz olay: Evinde uyurken pencereden av tüfeğiyle vurdular!

Olay, saat 06.00 sıralarında Pamukkale'nin kırsal Kocadere Mahallesi'nde tek katlı evde meydana geldi.

Pamukkale'de dehşet: Emekli işçi evinde öldürüldü!

EŞİNİ KANLAR İÇİNDE BULDU

Emine Öztürk işe gitmek için kalktığında yan odada yatan eşi Hasan Öztürk'ü yatağında kanlar içinde buldu.

Denizli’de akılalmaz olay: Evinde uyurken pencereden av tüfeğiyle vurdular!

Sesleri duyup gelen komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Hasan Öztürk'ün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Denizli’de akılalmaz olay: Evinde uyurken pencereden av tüfeğiyle vurdular!

Öztürk'ün uyurken dışarıdan pencereden av tüfeğiyle açılan ateş sonucu yüzünden vurulduğu belirlendi. Jandarma, Hasan Öztürk'ün kim ya da kimler tarafından öldürüldüğünün tespit edip, yakalanması için çalışma başlattı.

Denizli’de akılalmaz olay: Evinde uyurken pencereden av tüfeğiyle vurdular!

KOMŞULAR SİLAH SESİ DUYMUŞ

Jandarmanın bilgisine başvurduğu komşulardan bazılarının saat 02.00 sıralarında silah sesi duyduklarını ancak dışarı baktıklarında kimseyi görmediklerini söyledikleri öğrenildi.

Denizli’de akılalmaz olay: Evinde uyurken pencereden av tüfeğiyle vurdular!

DENETİMLİ SERBESTLİKTE TANIŞIP EVLENMİŞLER

Öte yandan öldürülen Öztürk'ün çıkan kavgada akrabasını yaraladığı gerekçesiyle girdiği cezaevinde 1 yıl 11 ay yattıktan denetimli olarak tahliye edildiği bu süreçte de 15 yıl önce Kırklareli'nde eşini öldürmekten 9 yıl cezaevinde kalan ve kendisi gibi denetimli olarak tahliye edilen eşi Emine Öztürk ile 5 yıl önce taşınıp, evlendikleri öğrenildi.

Denizli’de akılalmaz olay: Evinde uyurken pencereden av tüfeğiyle vurdular!
Denizli’de akılalmaz olay: Evinde uyurken pencereden av tüfeğiyle vurdular!
Denizli’de akılalmaz olay: Evinde uyurken pencereden av tüfeğiyle vurdular!
Denizli’de akılalmaz olay: Evinde uyurken pencereden av tüfeğiyle vurdular!
Denizli’de akılalmaz olay: Evinde uyurken pencereden av tüfeğiyle vurdular!