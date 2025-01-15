Denizli’de akılalmaz olay: Evinde uyurken pencereden av tüfeğiyle vurdular!

DENETİMLİ SERBESTLİKTE TANIŞIP EVLENMİŞLER

Öte yandan öldürülen Öztürk'ün çıkan kavgada akrabasını yaraladığı gerekçesiyle girdiği cezaevinde 1 yıl 11 ay yattıktan denetimli olarak tahliye edildiği bu süreçte de 15 yıl önce Kırklareli'nde eşini öldürmekten 9 yıl cezaevinde kalan ve kendisi gibi denetimli olarak tahliye edilen eşi Emine Öztürk ile 5 yıl önce taşınıp, evlendikleri öğrenildi.