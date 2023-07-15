Şehitlerin izinde bayrağın emrinde! Şehitlerden aldıkları emanetle Terör yuvalarının kökünü kurutuyorlar

Hendek olaylarında PKK'lı teröristleri sokaklardan söküp atan Özel Harekâtçılar, 15 Temmuz'dan sonra da yurtiçinde ve Suriye'de terörle mücadelede destan yazdı, Türkiye'nin gururu oldu. TSK ile birlikte katıldıkları sınırötesinde Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Bahar Kalkanı operasyonlarında PKK/YPG ve DEAŞ'ın korkulu rüyası olan, teröriste sahayı dar eden Özel Harekâtçıların etkin operasyon gücü göğsümüzü kabartmayı sürdürüyor. 15 Temmuz'un ardından "terörle mücadele konseptine" uygun bir yapılanmaya gidildi.