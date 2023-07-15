Acı haber geldi! Kaybolduğu yerden 10 kilometre uzakta bulundu

Özbağ ile Sabunlar köyleri mevkiindeki alana, dün arkadaşıyla pikniğe giden Ercan Öztürk, serinlemek için girdiği derede bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kaybolmuş, ihbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve SAK ile komando timi sevk edilmişti.