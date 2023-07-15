Acı haber geldi! Kaybolduğu yerden 10 kilometre uzakta bulundu
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde girdiği derede akıntıya kapılarak kaybolan Ercan Öztürk'ün cesedine ulaşıldı. Öztürk'ün cansız bedeni, kaybolduğu yerden yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Karşıyaka Mahallesi'ni ilçe merkezine bağlayan dere üzerindeki köprünün ayağında bulundu.
15.07.2023 09:25 - Son Güncelleme: 15.07.2023 09:25
İlçeye bağlı Özbağ ile Sabunlar köyleri mevkiindeki alana, dün arkadaşıyla pikniğe giden, serinlemek için girdiği derede bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kaybolan Ercan Öztürk'ü (27), arama çalışmaları sabahın erken saatlerinde yeniden başladı.
Özbağ ile Sabunlar köyleri mevkiindeki alana, dün arkadaşıyla pikniğe giden Ercan Öztürk, serinlemek için girdiği derede bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kaybolmuş, ihbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve SAK ile komando timi sevk edilmişti.