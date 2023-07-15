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Acı haber geldi! Kaybolduğu yerden 10 kilometre uzakta bulundu

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde girdiği derede akıntıya kapılarak kaybolan Ercan Öztürk'ün cesedine ulaşıldı. Öztürk'ün cansız bedeni, kaybolduğu yerden yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Karşıyaka Mahallesi'ni ilçe merkezine bağlayan dere üzerindeki köprünün ayağında bulundu.

15.07.2023 09:25 - Son Güncelleme: 15.07.2023 09:25
Acı haber geldi! Kaybolduğu yerden 10 kilometre uzakta bulundu

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde girdiği derede akıntıya kapılarak kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.

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Acı haber geldi! Kaybolduğu yerden 10 kilometre uzakta bulundu

İlçeye bağlı Özbağ ile Sabunlar köyleri mevkiindeki alana, dün arkadaşıyla pikniğe giden, serinlemek için girdiği derede bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kaybolan Ercan Öztürk'ü (27), arama çalışmaları sabahın erken saatlerinde yeniden başladı.

Acı haber geldi! Kaybolduğu yerden 10 kilometre uzakta bulundu

Öztürk'ün cansız bedeni, kaybolduğu yerden yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Karşıyaka Mahallesi'ni ilçe merkezine bağlayan dere üzerindeki köprünün ayağında bulundu.

Acı haber geldi! Kaybolduğu yerden 10 kilometre uzakta bulundu

Ağaç parçalarına takılı kalan cenaze, Zonguldak Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekiplerince bulunduğu yerden alınarak, Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Acı haber geldi! Kaybolduğu yerden 10 kilometre uzakta bulundu

Özbağ ile Sabunlar köyleri mevkiindeki alana, dün arkadaşıyla pikniğe giden Ercan Öztürk, serinlemek için girdiği derede bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kaybolmuş, ihbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve SAK ile komando timi sevk edilmişti.

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