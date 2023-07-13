Şehitler ölmez! 15 Temmuz’da eşi ve babası şehit iki kardeşi gazi olan Bilge Gürs konuştu: Cumhurbaşkanımız bize şehitlerimizin emaneti

BABASI VE EŞİ ŞEHİT KIZ KARDEŞLERİ GAZİ OLDU

Tankın namluna taktığı polis otosuyla seyrettiği sırada köprüden düşen Necati Sayın, Fazıl Gürs ile Ülkü Sayın köprüden düştü. Ayşegül sayın ise köprüde asılı kaldı ancak bacağı parçalandı.