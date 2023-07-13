Şehitler ölmez! 15 Temmuz’da eşi ve babası şehit iki kardeşi gazi olan Bilge Gürs konuştu: Cumhurbaşkanımız bize şehitlerimizin emaneti
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi gecesi tarihte eşine az rastlanacak direniş örneği sergileyen Türk milleti, ülkenin istiklaline ve istikbaline bir kez daha sahip çıktı. Hain darbe girişiminde eşi ve babası şehit, iki kardeşi de gazi olan Bilge Gürs, kendisi gibi şehit ailelerinin yaralarını sarmak için Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı oldu. O hain geceyi anlatan Bilge Gürs, "Şehitlerimiz 15 Temmuz destanı kahramanları olarak, onlar ise 1 dolara satılanlar olarak anılacak. Ne mutlu ki bana hem şehit kızı, hem şehit eşi hem de 2 gazinin ablasıyım. Çok şükür ki rabbim bana 4 şeref madalyası birden verdi. Bundan büyük onur ve gurur olur mu?" dedi. Öte yandan Başkan Edoğan'ın şehitlerin emaneti olduğunu belirten Gürs, "Cumhurbaşkanımız bize şehitlerimizin emaneti. Her daim arkasındayız ve duacısıyız" dedi. İşte detaylar...
13.07.2023 08:45 - Son Güncelleme: 13.07.2023 08:45
Fetulahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği hain darbe kalkışmasında Bilge Gürs'ün babası Necati Sayın (63), eşi Fazıl Gürs (34) ile kız kardeşleri Ayşegül 30) ve Ülkü Sayın (39) Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan çağrısıyla sokağa indi.
Olay yerinden eşinin telefonuyla arayan birinin "yakınlarınız yaralandı" diyerek haber vermesi üzerine hastaneye gittiğini belirten Bilge Gürs; " O gün bir rüya görmüştüm. Evimiz üzerimize yıkılmıyordu. O rüyanın etkisiyle kötü bir gün geçirmiştim.