Başkan Erdoğan sözünü tuttu: Enkaz kent Hatay’da deprem konutları yükseliyor!

Yağış, "Rabbim, devletimize zarar vermesin. Şuanda depremzede vatandaşlarımıza devletimizi her türlü destek çıkıyor. Bütün evler yapılıyor. İnsanların çadırlarda ve konteynerlerde kalmamaları için çalışmalar gösteriliyor. Bende, bu çalışmalara şahit oluyorum. Komşularımda şahit oluyorlar. Deprem gününden beri bütün inşaatları görüyoruz, gözlemliyoruz. Komşularımızı dört gözle bekliyoruz. Bir an önce evlerine yerleşmeleri için çok dua ediyorum" dedi.

