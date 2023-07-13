Başkan Erdoğan sözünü tuttu: Enkaz kent Hatay'da deprem konutları yükseliyor!
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan asrın çifte depremlerin ardından binlerce ev yıkılmıştı. Devlet depremzedeler için tüm imkanlarını seferber ederken Başkan Erdoğan ise 650 bin konutu teslim edinceye kadar deprem bölgesinde olacaklarını söylemişti. Depremin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde TOKİ tarafından inşa edilmeye başlanan konutlarda çalışmalar son hızla devam ediyor. Başkan Erdoğan sözünü tutarken hazırlanan örnek daireyse görünümüyle cezbediyor. İşte kare kare enkaz kent Hatay'da yükselen deprem konutları...
Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken diğer yandan da depremin izleri silinmeye çalışılıyor. Enkaz kent Hatay'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) deprem konutlarında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
İskenderun ilçesinde de depremzede vatandaşlar için inşa edilen Düğünyurdu Mahallesi'nde bulunan 492 konutta, Aşkarbeyli Mahallesi'nde de bulunan 959 konutta çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Yağış, "Rabbim, devletimize zarar vermesin. Şuanda depremzede vatandaşlarımıza devletimizi her türlü destek çıkıyor. Bütün evler yapılıyor. İnsanların çadırlarda ve konteynerlerde kalmamaları için çalışmalar gösteriliyor. Bende, bu çalışmalara şahit oluyorum. Komşularımda şahit oluyorlar. Deprem gününden beri bütün inşaatları görüyoruz, gözlemliyoruz. Komşularımızı dört gözle bekliyoruz. Bir an önce evlerine yerleşmeleri için çok dua ediyorum" dedi.