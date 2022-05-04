Şehit Teğmen Talha Bahadır, Yalova’da toprağa verildi! Cenaze namazını babası kıldırdı

"Burada yatan benim oğlum. Dini, imanı, vatanı, milleti, bayrağı ezanı için şehit oldu. Başka bir şey için değil. Onun paraya pula yere ihtiyacı yoktu. Allah'a şükür biz onun için göndermedik. Zaman zaman aile meclisi olarak toplandık, paradan dolayı orada onu tutmadık. Biz şuna inanıyoruz ki bu vatan çok şehit vermiştir kurulana kadar. Kurulduktan sonra da yine dahili ve harici düşmanlara karşı şehit vermek zorundadır ki vatanda huzur içinde, dinimiz, bayrağımızla, milletimizle yaşayalım. Biz zor bir gündeyiz. Destek için geldiniz Allah razı olsun. Devletimizi her zaman yanımızda hissediyorduk, hissettik, edeceğiz de ve dik durduk, eğilmedik. Biz değil bir tane Talha, binlerce Talha'yı dini, imanı, vatanı, milleti için feda ederiz. Bundan hiçbir zaman yılmadık, korkmadık. O hainler, o soysuzlar bilsin ki biz burada dimdik ayaktayız. Biz burada eğilmedik."