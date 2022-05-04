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Haberler Yaşam Diyarbakır'da geçtiğimiz gün vahşice katledilen aile ile ilgili korkutucu detaylar! Amaç hepsini katletmek...

Diyarbakır'da geçtiğimiz gün vahşice katledilen aile ile ilgili korkutucu detaylar! Amaç hepsini katletmek...

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde geçtiğimiz gün gece yarısı görenleri şoke eden bir vahşet meydana geldi. Bayram ziyareti sonrası araçlarıyla evine dönmek isteyen bir aile çapraz ateşe tutuldu. Ortalığın kan gölüne döndüğü saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Cinayetin ardından ortaya çıkan detaylar korkutucu tabloyu gözler önüne serdi.

04.05.2022 20:22 - Son Güncelleme: 04.05.2022 20:24
Diyarbakır’da geçtiğimiz gün vahşice katledilen aile ile ilgili korkutucu detaylar! Amaç hepsini katletmek...

Kan donduran olay, Bağlar ilçesi Buyuransu Mahallesi'nde meydana geldi.

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Diyarbakır’da geçtiğimiz gün vahşice katledilen aile ile ilgili korkutucu detaylar! Amaç hepsini katletmek...

Alınan bilgilere göre, bayram ziyareti için kayınbabasına ziyarete gelen iki bacanak, ziyaretlerini tamamladıktan sonra akşam saatlerinde kent merkezine dönmek için yola çıktı.

Diyarbakır’da geçtiğimiz gün vahşice katledilen aile ile ilgili korkutucu detaylar! Amaç hepsini katletmek...

Önde olan 33 DUG 48 plakalı otomobil seyir halinde iken iddiaya göre, üç kişi tarafından çapraz ateşe alındı.

Diyarbakır’da geçtiğimiz gün vahşice katledilen aile ile ilgili korkutucu detaylar! Amaç hepsini katletmek...

Araçta bulunan baba A.D, oğlu M.D, ve kızı S.D ile G.D, N.D isimli 5 kişi ağır yaralandı.

Diyarbakır’da geçtiğimiz gün vahşice katledilen aile ile ilgili korkutucu detaylar! Amaç hepsini katletmek...

2 ÖLÜ 3 YARALI
Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

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