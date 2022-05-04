Diyarbakır'da geçtiğimiz gün vahşice katledilen aile ile ilgili korkutucu detaylar! Amaç hepsini katletmek...
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde geçtiğimiz gün gece yarısı görenleri şoke eden bir vahşet meydana geldi. Bayram ziyareti sonrası araçlarıyla evine dönmek isteyen bir aile çapraz ateşe tutuldu. Ortalığın kan gölüne döndüğü saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Cinayetin ardından ortaya çıkan detaylar korkutucu tabloyu gözler önüne serdi.
04.05.2022 20:22 - Son Güncelleme: 04.05.2022 20:24