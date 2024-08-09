Adana'da arkadaşını çuvala koyup öldürmüştü! Sicili kabarık çıktı: 26 yıl önce 9 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunmuş

3

Ekipler, cinayeti araştırırken Arlı'nın kapalı olan cep telefonunun IMEI numarasını takibe aldı. Telefonun 4 ay sonra Kars'tan sinyal vermesiyle yapılan araştırmada telefonu Arlı'nın otogarda birlikte değnekçilik yaptığı arkadaşı Atilla Cücü'nün oğlu tarafından kullanıldığı belirlendi.