Adana'da arkadaşını çuvala koyup öldürmüştü! Sicili kabarık çıktı: 26 yıl önce 9 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunmuş

Adana'da geçtiğimiz günlerde korkunç bir cinayet meydana gelmişti. Atilla Cücü isimli şahsın otogarda birlikte çalıştığı arkadaşı Murat Arlı'yı (61) döverek öldürüp cesedini battaniye sarıp drenaj kanalına attığı ortaya çıkmıştı. Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Cücü'nün 1998'de komşusunun kızı Tuğçe Omita'yı (9) cinsel istismarda bulunduktan sonra öldürdüğü belirlendi. Konuya ilişkin konuşan Tuğçe'nin annesi Döne Omita dehşete düşüren cinayetin detaylarını anlattı.
Adana'da geçtiğimiz günlerde tüyler ürperten bir cinayet yaşandı. Atilla Cücü'nün arkadaşı Murat Arlı'yı önce öldürdüğü sonra çuvala koyarak deniz kıyısına attığı tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği'nin kurduğu özel ekip, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu, kent otogarında değnekçilik yapan Murat Arlı'nın cesedini 10 Mart'ta Karataş ilçesinde deniz kıyısında çuval içinde battaniyeye sarılı çürümüş halde buldu.
Ekipler, cinayeti araştırırken Arlı'nın kapalı olan cep telefonunun IMEI numarasını takibe aldı. Telefonun 4 ay sonra Kars'tan sinyal vermesiyle yapılan araştırmada telefonu Arlı'nın otogarda birlikte değnekçilik yaptığı arkadaşı Atilla Cücü'nün oğlu tarafından kullanıldığı belirlendi.