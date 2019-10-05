Şehit asker Erhan Gürbüz gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı

Burada düzenlenen törende, şehidin annesi Raife, babası Şahabettin ve 6 kardeşi, tabuta sarılarak göz yaşı döktü. Kürtçe ağıt yakan Raife Gürbüz, "Kurban olayım. Sen neredesin oğlum. Seni böyle mi görecektim." diyerek ağladı.

Fenalaşan şehidin anne ve babasına sağlık görevlileri müdahale etti. Kardeşinin fotoğrafını öpen şehidin ağabeyi Ömer Gürbüz ise "O bu vatanın şehidi, çok şükür. Elbise (bayrak) ne kadar da yakışmış." diyerek duygularını dile getirdi.