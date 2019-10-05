BİM'de salı kampanyaları sürprizlerle dolu! 8 Ekim Salı BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
8 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Sürpriz ürünlerin yer aldığı BİM kataloğunda turşu çeşitleri dikkat çekiyor. Gıda ürünlerinin ağırlık verildiği katalogda bisküvi ürünleri de bulunuyor. BİM müşterileri tarafından güncel katalog araştırılmaya başlandı. Sayfamızda salı günü indirimlerini görüntüleyebilirsiniz. İşte 8 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu...
05.10.2019 17:39
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