Şehit aileleri bayramın ilk gününde şehitliklere koştu

Şehitlerinin kabirlerini temizleyen büyüklerle birlikte mezarlığa gelen çocuklar da dualara eşlik etti.

Balıkesir'de görev başındayken kalp krizi geçirerek 20 yaşında şehit olan Oğuzhan Erdoğan'ın annesi Gülcan Erdoğan,yaptığı açıklamada, her zamanki gibi "acı ve buruk bir bayram" yaşadıklarını söyledi.