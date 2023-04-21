Şehit aileleri bayramın ilk gününde şehitliklere koştu
Şehit aileleri, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği'ndeki yakınlarının kabirlerini ziyaret etti. Aileler, şehitlerin mezarı başlarında dua edip Kur'an-ı Kerim okudu.
Şehitlerinin kabirlerini temizleyen büyüklerle birlikte mezarlığa gelen çocuklar da dualara eşlik etti.
Balıkesir'de görev başındayken kalp krizi geçirerek 20 yaşında şehit olan Oğuzhan Erdoğan'ın annesi Gülcan Erdoğan,yaptığı açıklamada, her zamanki gibi "acı ve buruk bir bayram" yaşadıklarını söyledi.
Erdoğan, şehitliğe yaklaşık 3,5 yıldır gidip geldiklerini dile getirerek, "Evlat acısı kanayan yara, kapanmaz yara. Kabuk bağlamıyor, hep kanıyor. Onun eksikliği çok büyük, dolmuyor da. Allah kimsenin başına vermesin. Çok doluyum." dedi.
Sadece bir oğlunun olduğunu aktaran Öztürk, şehidin vefatıyla ocağının adeta söndüğünü anlattı.
Siirt'in Şirvan ilçesinde 29 yıl önce oğlu Saim Özerkan'ı 20 yaşındayken şehit veren Nurten Özerkan, bayramların buruk geçtiğini kaydederek, toprak altındaki evlatlarını ziyarete geldiklerini bildirdi.