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Deprem bölgesinde hüzünlü ziyaret! Yakınlarını kaybeden vatandaşlar bayram arifesinde mezarlıklara gitti

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden etkilenen 11 ilde yaşayan depremzedeler, Ramazan Bayramı'nı buruk karşılıyor. Asrın felaketinde yakınlarını kaybeden vatandaşlar, arife gününde mezarlıklara giderek yakınları için dua ederek gözyaşları döktü.

20.04.2023 19:01 - Son Güncelleme: 20.04.2023 19:06
Deprem bölgesinde hüzünlü ziyaret! Yakınlarını kaybeden vatandaşlar bayram arifesinde mezarlıklara gitti

MALATYA
Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Malatya'da vefat edenlerin yakınları Ramazan Bayramı arifesinde, Malatya Şehir Mezarlığı'na akın etti.

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Deprem bölgesinde hüzünlü ziyaret! Yakınlarını kaybeden vatandaşlar bayram arifesinde mezarlıklara gitti

Vatandaşlar, mezar başlarında dua ederek, gözyaşı göktü.

Deprem bölgesinde hüzünlü ziyaret! Yakınlarını kaybeden vatandaşlar bayram arifesinde mezarlıklara gitti

Depremde ölen bazı çocukların mezarlarının üzerine battaniye örtülürken, bayramlıkları mezar taşlarına giydirildi, en sevdikleri oyuncakları da mezarlarına bırakıldı.

Deprem bölgesinde hüzünlü ziyaret! Yakınlarını kaybeden vatandaşlar bayram arifesinde mezarlıklara gitti

Vefat edenlerin yakınları, bu bayramın çok buruk geçtiğini, Malatya'da bayram havasının olmadığını söyledi.

Deprem bölgesinde hüzünlü ziyaret! Yakınlarını kaybeden vatandaşlar bayram arifesinde mezarlıklara gitti

DİYARBAKIR
Depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Diyarbakır'da 1'i boş 7 bina yıkıldı, 414 kişi hayatını kaybetti, 912 kişi de yaralandı.

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