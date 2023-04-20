Deprem bölgesinde hüzünlü ziyaret! Yakınlarını kaybeden vatandaşlar bayram arifesinde mezarlıklara gitti
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden etkilenen 11 ilde yaşayan depremzedeler, Ramazan Bayramı'nı buruk karşılıyor. Asrın felaketinde yakınlarını kaybeden vatandaşlar, arife gününde mezarlıklara giderek yakınları için dua ederek gözyaşları döktü.
20.04.2023 19:01 - Son Güncelleme: 20.04.2023 19:06
MALATYA
Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Malatya'da vefat edenlerin yakınları Ramazan Bayramı arifesinde, Malatya Şehir Mezarlığı'na akın etti.