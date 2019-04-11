GaleriYaşam

Şehirlerin isimleri nereden geliyor? İşte memleketinizin hikayesi...

Herkes kendi şehrinin isminin anlamının nereden geldiğini merak eder. İşte illerin isimlerinin anlamları...

11.04.2019 06:55 - Son Güncelleme: 11.04.2019 06:55
Şehirlerin isimleri nereden geliyor? İşte memleketinizin hikayesi...

ADANA

Adana' yı kimlerin, nasıl kurduğu konusunda elde kesin bilgi yok. Ancak, Bizanslı Etien' in aktardığı bir söylenceye göre, Uranus' un oğulları Adanos ve Saros, Tarsus' la savaşarak burayı ele geçirmiş. Sabah'ın haberine göre bunlardan Adanos kente ( Adana ) Saros da ırmağa (Seyhan) adını vermiş.

ADIYAMAN

Adıyaman ilk zamanlarda, Piran Köyü'nün yerine kuruluydu ve Perre adını taşıyordu. Daha sonra Emeviler, buraya bir kale yaptırdı. Kent de Mansur'un Kalesi anlamına gelen ''Hısn Mansur'' adıyla anılmaya başlandı. Kent, 1. Selim zamanında alınınca Türkler, buraya Adıyaman demeye başladılar.

Şehirlerin isimleri nereden geliyor? İşte memleketinizin hikayesi...

AFYONKARAHİSAR

Afyon türkülerinde sık sık "Hisar" sözcüğü geçer. "Hisarın bedenleri çevirin gidenleri." Bu hisar sözcüğünün Afyon türkülerinde sık sık yinelenmesi nedensiz değildir. Eski adı Akroenos olan şehri Selçuklular uzun süren bir kuşatmadan sonra ele geçirdi. "Hisar" kuşatma anlamına gelir. Acılarla elde edilen yere "Karahisar" dediler ve orada, kara taşlardan bir kale kurdular. On altıncı yüzyılda bölgede afyon yetiştirilmeye başlayınca, Karahisar'ın başına bir de Afyon eklendi ve şehir "Afyonkarahisar" adını aldı.

AĞRI

İsmi sınırları içindeki "Ararat" Dağı'ndan alır. Çok eski çağlarda yeryüzü korkunç bir su baskınınına uğradı (Nuh Tufanı). Nuh Peygamber bütün canlılardan bir çifti alarak bir gemiye bindirdi. Gemi İslam kaynaklarına göre Cudi, Hıristiyan kaynaklarına göre de Ararat Dağı'na kondu. Ararat, önce Aran sonra da Ağrı adını aldı.

Şehirlerin isimleri nereden geliyor? İşte memleketinizin hikayesi...

AKSARAY

Selçuklu Sultanı İzzettin Kılıçarslan, şehirde cami, medrese, kümbetler ile büyük ve beyaz bir saray yaptırdı. Şehir "Aksaray" adını işte bu beyaz saraydan aldı.

AMASYA

Coğrafyacı Strabon Amasya için Amaseia sözcüğünü kullanmaktadır. "Ana" anlamına gelen 'Ama' ve onun çeşitlemesi olan 'Mâ' ibaresi ile bağlantılıdır. Bundan hareketle denilebilir ki Amaseia "Ana Tanrıça Mâ'nın şehri" anlamına gelmektedir. Ana Tanrıça Mâ, Perslerin Anadolu'yu fethinden sonra tapımı yaygınlaşan doğu kökenli bir tanrıçadır. Amaseia sözcüğü de Persler zamanındaki asıl söyleniş şeklinin Hellen ağzına uydurulmuş biçimidir.

Şehirlerin isimleri nereden geliyor? İşte memleketinizin hikayesi...

ANKARA

İslam kaynaklarında Ankara'nın adı Enguru olarak geçer. Kimilerine göre Ankara sözü Farsça "Üzüm" anlamına gelen Engür'den ya da Yunancada Koruk anlamına gelen 'Aguirada'dan türemiştir. Bazılarına Hint-Avrupa dillerindeki "Eğmek" anlamına gelen Ank ya da Sankskritçede "kıvrıntı" anlamına gelen 'ankaba'dan veya Latincede 'çengel' anlamına gelen 'uncus'tan türediği ileri sürülmektedir. Frig dilinde Ank "engebeli, karışık arazi anlamına gelir." Şehrin diğer isimleri; Ankyra, Ankura, Ankuria, Angur, Engürlü, Engürüye, Angare, Angera, Ancora, Ancora ve son olarak Ankara şeklini almıştır.

ARDAHAN

Ardahan'ın isim babası ise Gürcülerdir. Ardahan adı Gürcüce Ardana'dan gelmektedir.

Şehirlerin isimleri nereden geliyor? İşte memleketinizin hikayesi...

ANTALYA

MÖ ll.ci yüzyılda Bergama kralı Attalos ll tarafından kuruldu. Şehir önceleri ismini kurucusundan aldı ve Attaleia adıyla anıldı. Daha sonra bu isim Adalia, Antalia ve en son Antalya şekline dönüştü.

ARTVİN

İskitler tarafından kuruldu. Artvin sözü iskitçedir.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Döner kebap nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli döner kebap tarifi
Döner kebap nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli döner kebap tarifi