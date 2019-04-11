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Aziz Malaki ve Shipton Ana kehanetleri kehanetleri korkunç '7 tepeli şehir yok olacak!'

Nostradamus, Baba Vanga ve nicesi... Bu gibi kahinleri daha önce duydunuz, kehanetlerinin bir kısmını okudunuz. Dünya üzerinde kendini kahin ilan eden insanlar çok fazla. Ancak bazıları kehanetleri ile akılları karıştırıyor. Onlardan ikisi Aziz Malaki ve Shipton Ana. Aziz Malaki'nin 112.kehaneti direkt Türkiye'yi hedef alırken, Shipton Ana'nın kehanetleri daha evrensel ve her ikiside bir o kadar korkunç. İşte Aziz Malaki ve Shipton Ana'nın tüyler ürperten kehanetleri.

11.04.2019 10:18 - Son Güncelleme: 11.04.2019 10:22
Aziz Malaki ve Shipton Ana kehanetleri kehanetleri korkunç '7 tepeli şehir yok olacak!'

Daha önce Baba Vanga ve Nostradamus gibi kahinlerin kehanetlerini duydunuz. Ama Malaki'nin kehanetlerini duymamış olabilirsiniz. 1094-1148 yılları arasında yaşayan ve asıl adı Ua Morgair olan İrlanda'lı rahip ve Aziz Malachy, Latince kısa cümleler olarak yazdığı kehanetlerinde 1143 yılından sonra gelecek son 111 adet Papa'yı tarif etti.

Aziz Malaki ve Shipton Ana kehanetleri kehanetleri korkunç '7 tepeli şehir yok olacak!'

Aziz Malaki'nin şu an Papa olan Franciscus'a kadar seçilen tüm Papa'lar için öngördüğü kehanetleri tutmuştur. Aziz Malachy, 112. sıradaki son kehanetinde bir kaç cümle ile üzeri örtülü olarak İnsanlığın başına gelecek korkunç bir olayı bildirmektedir.

Aziz Malaki ve Shipton Ana kehanetleri kehanetleri korkunç '7 tepeli şehir yok olacak!'

Fakat Aziz Malaki'nin bizim için en önemli kehaneti 112.kehaneti.

Aziz Malaki ve Shipton Ana kehanetleri kehanetleri korkunç '7 tepeli şehir yok olacak!'

Aziz Malachy'nin 112'nci Kehaneti

Aziz Malachy, 112. ve son kehanetinde şu cümleleri kullanmıştır. "Kutsal Roma Kilisesi'nin son zulmü esnasında başta koyunlarını sayısız sıkıntıların ortasında otlatacak olan Romalı Peter bulunacak. Ve bunlar sona erdikten sonra yedi tepeli şehir yok edilecek ve korkunç hakim insanlarını yargılayacak. Son."

Aziz Malaki ve Shipton Ana kehanetleri kehanetleri korkunç '7 tepeli şehir yok olacak!'

DÜNYADA SADECE 7 TEPELİ İKİ ŞEHİR VAR

Kehanete göre, göreve gelecek son Papa olan Romalı Peter ile birlikte Katolik Kilisesi yıkılacak.

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