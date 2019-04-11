Aziz Malaki ve Shipton Ana kehanetleri kehanetleri korkunç '7 tepeli şehir yok olacak!'

Daha önce Baba Vanga ve Nostradamus gibi kahinlerin kehanetlerini duydunuz. Ama Malaki'nin kehanetlerini duymamış olabilirsiniz. 1094-1148 yılları arasında yaşayan ve asıl adı Ua Morgair olan İrlanda'lı rahip ve Aziz Malachy, Latince kısa cümleler olarak yazdığı kehanetlerinde 1143 yılından sonra gelecek son 111 adet Papa'yı tarif etti.