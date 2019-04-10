Döner kebap nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli döner kebap tarifi
Saray dönemlerinden günümüze kadar ulaşan lezzetlerden biri döner kebaptır. Lezzetinin güzelliği kadar yapılışı da bir o kadar özen ister. Döner kebap yemeğinin eskilerden günümüze nasıl ulaştığını haberimizde bulabilirsiniz.
10.04.2019 17:34
- Son Güncelleme: 10.04.2019 17:46
Et yemeklerinin en lezzetli çeşitlerinden biri olan döner kebap sofraları sıklıkla süslüyor. Hemen hemen herkesin çok sevdiği döner kebap ünlü bir İstanbul lezzetidir. Saray mutfağında severek ve çok fazla pişirilen döner kebap yemeğinin pratik tarifini haberimizde derledik. Siz de bu tariften yararlanarak sofralarınızı şenlendirebilirsiniz.
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