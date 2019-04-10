Döner kebap nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli döner kebap tarifi

Et yemeklerinin en lezzetli çeşitlerinden biri olan döner kebap sofraları sıklıkla süslüyor. Hemen hemen herkesin çok sevdiği döner kebap ünlü bir İstanbul lezzetidir. Saray mutfağında severek ve çok fazla pişirilen döner kebap yemeğinin pratik tarifini haberimizde derledik. Siz de bu tariften yararlanarak sofralarınızı şenlendirebilirsiniz.