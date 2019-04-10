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Döner kebap nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli döner kebap tarifi

Saray dönemlerinden günümüze kadar ulaşan lezzetlerden biri döner kebaptır. Lezzetinin güzelliği kadar yapılışı da bir o kadar özen ister. Döner kebap yemeğinin eskilerden günümüze nasıl ulaştığını haberimizde bulabilirsiniz.

10.04.2019 17:34 - Son Güncelleme: 10.04.2019 17:46
Döner kebap nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli döner kebap tarifi

Et yemeklerinin en lezzetli çeşitlerinden biri olan döner kebap sofraları sıklıkla süslüyor. Hemen hemen herkesin çok sevdiği döner kebap ünlü bir İstanbul lezzetidir. Saray mutfağında severek ve çok fazla pişirilen döner kebap yemeğinin pratik tarifini haberimizde derledik. Siz de bu tariften yararlanarak sofralarınızı şenlendirebilirsiniz.

Döner kebap nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli döner kebap tarifi

Saray dönemlerinden günümüze kadar ulaşan lezzetlerden biri döner kebaptır. Lezzetinin güzelliği kadar yapılışı da bir o kadar özen ister. Döner kebap yemeğinin eskilerden günümüze nasıl ulaştığını haberimizde bulabilirsiniz.

Döner kebap nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli döner kebap tarifi

DÖNER KEBAP YEMEĞİNİN TARİHÇESİ

Döner kebap incelik ve sabır isteyen özel bir İstanbul lezzetidir. 1850'li yıllarda İstanbul'da döner kebap yapan dükkanların fotoğraflarını görmekte ancak 19. Yüzyıla kadar bu yemeğin tarifine pek rastlamamaktayız.

Döner kebap nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli döner kebap tarifi

Saray döneminden günümüze gelen mutfak ekipmanlarına baktığımızda döner çevirme vb. aparatları da göremediğimizden, bu yemeğin ateş üzerinde yatay olarak döndürülerek yapıldığı sonucunu çıkarmaktayız.

Döner kebap nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli döner kebap tarifi

Saray mutfağında kuzu çevirme ateş üzerinde yatay çevirme olarak söylenen bu kebabın zaman içerisinde yanmaması için sürekli döndürüldüğünden adının döner kebap olarak değiştiğini söylemek mümkündür.

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