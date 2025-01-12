Seçil Gür’den taciz itirafı! “Herkesin tanıdığı biri” deyip 7 aylık süreci anlattı

Ünlü şarkıcı Seçil Gür, Serdar Ortaç ile aşk yaşadığı dönem sık sık magazin manşetlerinde yer almıştı. Gür, şimdi ise bambaşka bir konuyla gündem oldu.
Sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunan şarkıcı, 7 aydır sözlü, yazılı ve hatta temaslı bir şekilde tacize uğradığını açıkladı.
Gür, şu ifadeleri kullandı: "7 aydır kendini bilmez bir insan tarafından tacize uğruyorum. Sözlü ve yazılı hatta temaslı...
Bu konuyla ilgili nezaketimi uzun süre korumaya çalıştım çünkü kişi benim hayatıma aşağı yukarı 5 - 6 ay dahil ettiğim bir kişiydi.
Yaptığı tüm ahlaksız tüm tahrik edici davranışlara rağmen bu zamana kadar suskunluğumu korumak, kendim ve ailem için özellikle ailem için sergilediğim bir koruma kalkanıydı. Fakat bu kişi durmak bilmiyor"
Ünlü şarkıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Pazartesi günü tüm yasal haklarımı kullanaraktan elimdeki tüm delillerle mahkemeye başvuracağım.
Bazı insanlar var arkadaşlar aramızda normal gözüküp asla normal olmayan... Allah, herkesi kötü insanlardan korusun ve Allah, herkesi iyi insanlarla karşılaştırsın"