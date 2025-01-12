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Seçil Gür’den taciz itirafı! “Herkesin tanıdığı biri” deyip 7 aylık süreci anlattı

Serdar Ortaç ile aşk yaşadığı dönem sık sık magazin manşetlerinde yer alan şarkıcı Seçil Gür, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla 7 aydır sözlü, yazılı ve hatta temaslı bir şekilde tacize uğradığını açıkladı. "Herkesin tanıdığı biri" diyen Gür, yaşadıklarını anlatarak mahkemeye başvuracağını söyledi.

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Giriş Tarihi :12 Ocak 2025 , 16:33 Güncelleme Tarihi :12 Ocak 2025 , 16:33
Seçil Gür’den taciz itirafı! Herkesin tanıdığı biri deyip 7 aylık süreci anlattı

Ünlü şarkıcı Seçil Gür, Serdar Ortaç ile aşk yaşadığı dönem sık sık magazin manşetlerinde yer almıştı. Gür, şimdi ise bambaşka bir konuyla gündem oldu.

Seçil Gür’den taciz itirafı! Herkesin tanıdığı biri deyip 7 aylık süreci anlattı

Sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunan şarkıcı, 7 aydır sözlü, yazılı ve hatta temaslı bir şekilde tacize uğradığını açıkladı.

Seçil Gür’den taciz itirafı! Herkesin tanıdığı biri deyip 7 aylık süreci anlattı

Gür, şu ifadeleri kullandı: "7 aydır kendini bilmez bir insan tarafından tacize uğruyorum. Sözlü ve yazılı hatta temaslı...

Seçil Gür’den taciz itirafı! Herkesin tanıdığı biri deyip 7 aylık süreci anlattı

Bu konuyla ilgili nezaketimi uzun süre korumaya çalıştım çünkü kişi benim hayatıma aşağı yukarı 5 - 6 ay dahil ettiğim bir kişiydi.

Seçil Gür’den taciz itirafı! Herkesin tanıdığı biri deyip 7 aylık süreci anlattı

Yaptığı tüm ahlaksız tüm tahrik edici davranışlara rağmen bu zamana kadar suskunluğumu korumak, kendim ve ailem için özellikle ailem için sergilediğim bir koruma kalkanıydı. Fakat bu kişi durmak bilmiyor"

Seçil Gür’den taciz itirafı! Herkesin tanıdığı biri deyip 7 aylık süreci anlattı

Ünlü şarkıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Pazartesi günü tüm yasal haklarımı kullanaraktan elimdeki tüm delillerle mahkemeye başvuracağım.

Seçil Gür’den taciz itirafı! Herkesin tanıdığı biri deyip 7 aylık süreci anlattı

Bazı insanlar var arkadaşlar aramızda normal gözüküp asla normal olmayan... Allah, herkesi kötü insanlardan korusun ve Allah, herkesi iyi insanlarla karşılaştırsın"