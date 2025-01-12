Seçil Gür’den taciz itirafı! “Herkesin tanıdığı biri” deyip 7 aylık süreci anlattı

Ünlü şarkıcı Seçil Gür, Serdar Ortaç ile aşk yaşadığı dönem sık sık magazin manşetlerinde yer almıştı. Gür, şimdi ise bambaşka bir konuyla gündem oldu.

Sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunan şarkıcı, 7 aydır sözlü, yazılı ve hatta temaslı bir şekilde tacize uğradığını açıkladı.

Gür, şu ifadeleri kullandı: "7 aydır kendini bilmez bir insan tarafından tacize uğruyorum. Sözlü ve yazılı hatta temaslı...

Bu konuyla ilgili nezaketimi uzun süre korumaya çalıştım çünkü kişi benim hayatıma aşağı yukarı 5 - 6 ay dahil ettiğim bir kişiydi.